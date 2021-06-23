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Доллар подешевел, евро вырос в цене по итогам торгов в среду
23.06.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн - Sputnik. Евро и российский рубль стали дороже, доллар США упал в цене на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро продемонстрировал рост на 0,25%, доллар США упал на 0,02%, российский рубль подорожал на 0,66%.
По итогам торгов 23 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
Будет ли падать доллар?
Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков
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Российский рубль набрался сил и прибавил в цене по отношению к белорусской валюте по итогам торгов в середине рабочей недели.
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