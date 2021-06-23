Доллар подешевел, евро вырос в цене по итогам торгов в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Евро и российский рубль стали дороже, доллар США упал в цене на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро продемонстрировал рост на 0,25%, доллар США упал на 0,02%, российский рубль подорожал на 0,66%.

По итогам торгов 23 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3,03 белорусских рубля,

доллар США – 2,54 рубля,

100 российских рублей – 3,49 рубля.

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Будет ли падать доллар?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков рассказал Sputnik, что санкции, которые США вводят против России и Беларуси, способствуют отказу от доллара в торгово-экономических операциях, что скажется на падении курса.

Читайте также:

Калийный разлом: на какие рынки уйдет "Беларуськалий" из-за санкций ЕС?

уйдет "Беларуськалий" из-за санкций ЕС? Минимальный принудительный сбор для должников в Беларуси вводится с 15 июля

для должников в Беларуси вводится с 15 июля Дом, который разрушил SWIFT : как антибелорусские санкции работают против ЕС