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Доллар подешевел, евро вырос в цене по итогам торгов в среду

23.06.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Евро и российский рубль стали дороже, доллар США упал в цене на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро продемонстрировал рост на 0,25%, доллар США упал на 0,02%, российский рубль подорожал на 0,66%.

По итогам торгов 23 июня на бирже установлены следующие курсы:

  • евро – 3,03 белорусских рубля,
  • доллар США – 2,54 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,49 рубля.

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Будет ли падать доллар?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков рассказал Sputnik, что санкции, которые США вводят против России и Беларуси, способствуют отказу от доллара в торгово-экономических операциях, что скажется на падении курса. 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль набрался сил и прибавил в цене по отношению к белорусской валюте по итогам торгов в середине рабочей недели.
 
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