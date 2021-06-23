Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik, Никита Чикунов. В РФ предложили ужесточить контроль за вывозом российского подсолнечника на всем пространстве ЕАЭС, чтобы избежать масштабного "серого" экспорта и предотвратить рост цен на растительное масло.

Такая мера невыгодна бизнесу, стремящемуся заработать на повышенном спросе, но отвечает интересам потребителей в странах Союза, признают экономисты. В плюсах и минусах инициативы разбирался Sputnik.

Поставки в обход пошлин

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили меры по борьбе с реэкспортом российского подсолнечника во время совместных консультаций на минувшей неделе. Одной из них может стать унификация экспортных пошлин на масличные. Об этом сообщила пресс-служба Масложирового союза РФ.

В последние годы в России наблюдался рост производственных мощностей при одновременном снижении их загрузки. Причина этого заключалась в наращивании экспорта семян подсолнечника и другого масличного сырья, указывают в объединении.

Для стабилизации внутреннего рынка российское правительство в январе 2021 года повысило экспортную пошлину на одну тонну подсолнечника с 6,5% до 30%, а с 1 июля ставка должна вырасти до 50%.

Между тем, нынешнее регулирование касается только поставок за пределы ЕАЭС. Как рассказали опрошенные Sputnik эксперты, этой лазейкой пользуются российские поставщики, желающие заработать на высоком спросе в Китае и Турции, попутно избежав уплаты высокой заградительной пошлины.

"Объем скрытого экспорта российского подсолнечника из Казахстана оценивается от 300 до 600 тыс. тонн ежегодно (за сезон 2019/2020 из России во все страны, включая ЕАЭС, было отправлено 1,25 млн тонн – Sputnik). После повышения ставки, учитывая отсутствие аналогичной пошлины в Казахстане, показатели "серого" экспорта кратно вырастут", — прогнозирует исполнительный директор российского Масложирового союза Михаил Мальцев.

По его словам, пошлина за продажу российского подсолнечника в страны дальнего зарубежья должна выплачиваться вне зависимости от того, с территории какого государства ЕАЭС была вывезена продукция. Скоординированные усилия позволят не допустить массового реэкспорта и обеспечат сырьем перерабатывающие мощности на всем пространстве Союза.

В министерстве экономического развития России изданию "Коммерсантъ" рассказали, что на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждались несколько возможных сценариев реагирования. Первый – введение всеми странами ЕАЭС минимальных экспортных пошлин, а второй – применение нетарифных регулирующих мер.

Как уточнили Sputnik в пресс-службе ЕЭК, сейчас торговый блок комиссии работает над сближением односторонних экспортных мер, применяемых государствами Союза.

Обратная сторона пошлин

Масштабы проблемы реэкспорта подсолнечника сильно преувеличены, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Предложение о распространении пошлины на все страны ЕАЭС он называет попыткой "упреждающего удара" со стороны масличных переработчиков из России.

"Общая пошлина на наш подсолнечник будет отвечать только интересам переработчиков. Тогда они не станут платить объективно рыночную цену сельскохозяйственным производителям, а скупят продукцию по низкой стоимости. Затем сделают масло и спокойно продадут его за границу. Это совершенно простая логика бизнеса. Если ставить во главу угла интересы потребителей – тогда пошлину будет правильно распространить на растительное масло в том числе. Продукции на внутреннем рынке окажется больше, оптовые цены снизятся", — объясняет он.

Эксперт добавляет, что представителям отрасли следует помнить о негативном последствии любых пошлин – неизбежном сокращении производства.

"Любые подобные меры бьют по аграриям. Да, семян в пределах ЕАЭС останется больше. Но интерес к производству подсолнечника упадет, посевные площади будут сокращаться. В этом плане ограничения бессмысленны. Надо платить производителям нормальную цену и конкурировать с экспортерами честно, а не через пошлины", — резюмирует Александр Корбут.

Инициатива в пользу потребителей

Если для аграриев идея унификации экспортной пошлины на российский подсолнечник выглядит неоднозначной, то для потребителей она крайне заманчива, уточняет заместитель председателя казахстанской ассоциации экспортеров KazGrain Алибек Атай.

"Предприниматели будут против квот, в этом я уверен. Для них любые ограничения в условиях привлекательности внешних рынков обернутся дополнительными финансовыми потерями. Но для рядового потребителя пошлины выгодны. В этом году Казахстану из-за плохого урожая сильно не хватало подсолнечника. Тот, что был, мы продавали в Китай по высоким ценам. В результате стоимость подсолнечного масла в стране выросла до какого-то космического уровня", — обращает внимание он.

С такой оценкой соглашается представитель холдинга "Eurasian Foods Corporation" — одного из ведущих предприятий пищевой промышленности Казахстана и стран Центральной Азии, пожелавший остаться анонимным.

"Если на внутренний рынок станет поступать больше подсолнечника из России, он будет там оставаться и не "утечет" за границу, тогда, конечно, цены на подсолнечное масло снизятся. Это выгодно в первую очередь нам самим. Тем более, что мы во многом зависим именно от российского сырья", — подчеркивает он.

В кыргызстанском агропромышленном холдинге "Аталык" добавили, что российский подсолнечник чаще всего идет в республику для последующей перепродажи, поскольку перерабатывать его в самом Кыргызстане не так выгодно, как в России. Если в страну будет поступать больше российского масла, это также окажет положительное влияние на оптовые и розничные цены.

"Плюсы от такого решения (унификации пошлины – Sputnik) для всех участников очевидны. Переработчикам будет гарантирован стабильный уровень цен на сырье. Рентабельность сельхозпроизводителей гарантировано составит 150-200%. Потребители получат доступный ценовой уровень на полках магазинов", — перечисляет Михаил Мальцев.

В будущем, считает он, необходимо ввести и общую для всех стран ЕАЭС пошлину на растительное масло.

"В России такое решение было принято. Я думаю, что остальные наши партнеры вскоре поддержат такое решение, потому что подсолнечное масло – социально значимый продукт для населения", — заключает глава российского Масложирового союза.

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