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Беларусь ежегодно поставляет в Россию военную продукцию на $200-300 млн
23.06.2021 16:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн - Sputnik. Белорусский ВПК поставляет продукцию в рамках российского государственного оборонного заказа, заявил журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на выставке MILEX-2021.
По его словам, предприятия белорусского военно-промышленного комплекса в рамках российского государственного оборонного заказа поставляют широкий спектр деталей и узлов для военной техники.
"Приведу ориентировочные цифры - порядка 250-300 миллионов долларов - это тот эквивалент практически постоянных, ежегодных поставок в интересах оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации со стороны Республики Беларусь", - уточнил председатель Госкомвоенпрома.
Дмитрий Пантус отметил, что российская сторона стремится заместить ряд поставляемой белорусской "оборонкой" техники, в частности колесные шасси, которые выпускает МЗКТ. Реализуя, таким образом, политику импортозамещения.
По его мнению, "если велосипед изобретен, то нет смысла тратить достаточно серьезные финансовые ресурсы и создавать с нуля то, что уже создано".
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Российский оборонный сектор при этом стремится заместить белорусские комплектующие в рамках политики импортозамещения.
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