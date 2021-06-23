Беларусь ежегодно поставляет в Россию военную продукцию на $200-300 млн

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Белорусский ВПК поставляет продукцию в рамках российского государственного оборонного заказа, заявил журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на выставке MILEX-2021.

По его словам, предприятия белорусского военно-промышленного комплекса в рамках российского государственного оборонного заказа поставляют широкий спектр деталей и узлов для военной техники.

"Приведу ориентировочные цифры - порядка 250-300 миллионов долларов - это тот эквивалент практически постоянных, ежегодных поставок в интересах оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации со стороны Республики Беларусь", - уточнил председатель Госкомвоенпрома.

Дмитрий Пантус отметил, что российская сторона стремится заместить ряд поставляемой белорусской "оборонкой" техники, в частности колесные шасси, которые выпускает МЗКТ. Реализуя, таким образом, политику импортозамещения.

По его мнению, "если велосипед изобретен, то нет смысла тратить достаточно серьезные финансовые ресурсы и создавать с нуля то, что уже создано".

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