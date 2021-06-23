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Каранкевич: совершенствование работы с потребителями в приоритете для инспекций Госэнергогазнадзора

23.06.2021 16:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование работы с потребителями является одним из приоритетов для районных инспекций Госэнергогазнадзора. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на торжественной церемонии открытия нового здания Белыничской районной энергогазинспекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Госэнергогазнадзор развивается, совершенствуются подходы в работе с потребителями, внедряются новые программные комплексы, расширяется профилактическая деятельность", - отметил министр. По его словам, открытие нового здания Белыничской районной инспекции - важное событие не только для ее сотрудников, но и жителей города: существенно повысится качество предоставления услуг.

Как отметил генеральный директор Госэнергогазнадзора Александр Озерец, реализованный проект по открытию нового здания районной инспекции в Белыничах станет типовым и для других регионов. Аналогичные проекты планируется реализовать в каждой области страны. "Укрепление материально-технической базы позволит поднять работу инспекторского персонала на новый уровень", - сказал он.

Во время посещения нового здания инспекции Виктору Каранкевичу доложили о том, как выстроена работа по профилактике электротравматизма в средней школе №1 города Белыничи, где создан соответствующий мини-центр для учащихся с использованием визуального материала. Инспекторы не просто рассказывают о причинах и последствиях электротравматизма, отвечают на вопросы, но и создают отдельные уголки со стендами, видеороликами, играми. Такой формат подачи информации востребован молодежью, и это надо развивать и поддерживать, подчеркнул министр.

Государственное учреждение "Государственный энергетический и газовый надзор" функционирует как самостоятельная организация с апреля 2019 года. Его главная задача - обеспечение надежности энерго- и газоснабжения, безопасного функционирования важнейших энергообъектов страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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