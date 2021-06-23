Пантус: ежегодно Беларусь поставляет в Россию военную продукцию на $250-300 млн

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно Беларусь поставляет в Россию военную продукцию на $250-300 млн. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус на X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX. Форум открылся сегодня в Минске и пройдет по 26 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент, так исторически сложилось, ориентировочно порядка $250-300 млн - это эквивалент практически постоянных ежегодных поставок в интересах оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации со стороны Республики Беларусь. Наши предприятия на не совсем равных условиях участвуют в гособоронзаказе России. Однако достаточно широкая номенклатура деталей, узлов, средств подвижности поставляется российским оборонным предприятиям. Надеюсь, что номенклатура будет расширяться", - рассказал Дмитрий Пантус.

"Мы открыты для сотрудничества, - добавил Дмитрий Пантус. - Кроме того, в рамках работы MILEX Министерство обороны Беларуси планирует подписать контракты на поставку продукции".

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Главные цели выставки - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - модернизированные образцы.-0-