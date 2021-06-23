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Национальный центр маркетинга будет сотрудничать с Украинским союзом промышленников и предпринимателей

23.06.2021 18:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным центром маркетинга МИД Беларуси и Украинским союзом промышленников и предпринимателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Подписание прошло во время онлайн-семинара, посвященного выходу украинских компаний на рынок Беларуси. Мероприятие было организовано с целью выработки стратегии и бизнес-решений по торгово-экономическому взаимодействию между двумя странами. В семинаре приняли участие свыше 40 организаций, входящих в Украинский союз промышленников и предпринимателей.

С приветственным словом к участникам обратились посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. С украинской стороны меморандум подписан главой союза Анатолием Кинахом.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо подчеркнул, что Украина является для Беларуси важным партнером и необходимо двигаться вперед вместе с бизнес-сообществом, чтобы интенсифицировать торгово-экономические отношения.

Украинским бизнесменам были представлены механизмы развития внешнеэкономической деятельности зарубежных компаний с белорусскими партнерами, эффективные инструменты изучения рынка Беларуси и возможности портала Export.by. Особую актуальность на семинаре приобрела тема участия украинских компаний в закупках в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие было организовано с целью выработки стратегии и бизнес-решений по торгово-экономическому взаимодействию между двумя странами.
 
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