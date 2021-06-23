В 18-й раз с начала года: топливо снова дорожает в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Автомобильное топливо опять дорожает в Беларуси с 24 июня, сообщили пресс-службе концерна "Белнефтехим" в среду.

Цены на автозаправках с четверга традиционно поднимутся на 1 копейку:

АИ-92-К5-Евро – 1,88 рубля

АИ-95-К5-Евро – 1,98 рубля

АИ-98-К5-Евро – 2,20 рубля

дизельное топливо – 1,98 рубля

В "Белнефтехиме" пояснили, что цены на АЗС снова меняются с учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на моторное топливо.

Ранее в концерне отмечали, что в качестве базовой в Беларуси выбрана стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на копейку за литр.

Нынешнее увеличение стоимости топлива – 18-е с начала 2021 года. В прошлый раз они менялись еще дважды в июне и мае, четырежды – в апреле и марте, два раза – в феврале и январе.

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