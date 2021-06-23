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Вопросы вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию обсудили в Миноблисполкоме

23.06.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Предприятия Минской области готовы предложить самую качественную и конкурентоспособную продукцию для новых рынков по всему миру с акцентом на агропромышленный комплекс, машиностроение, фарминдустрию и деревообработку. 

Об этом сегодня заявили в Миноблисполкоме, где прошел региональный круглый стол по вопросам вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. Затронули и такие аспекты, как электронная торговля и диджитал-маркетинг. Дискуссия стала и своеобразной онлайн-площадкой, где представители бизнес-сообщества из всех регионов смогли получить информацию от экспертов. 

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:


Вступление в ВТО, на мой взгляд, позволит улучшить наши возможности по расширению внешнеэкономического сотрудничества. Это новые перспективные рынки для наших организаций, повышение конкурентоспособности продукции. В региональных студиях у нас есть субъекты бизнеса,  у них наверняка есть вопросы и опасения, связанные с перспективами вступления в ВТО. Поэтому каждый сможет задать экспертам свои вопросы.


Владимир Серпиков,  посол па особых поручениях Министерства иностранных дел Беларуси: 


Конечно, это повлечет за собой снижение ряда регуляторных барьеров и более легкий доступ на внешние рынки. Это важно для Беларуси, ведь мы экспортирует 2/3 ВВП, который мы производим в стране. И от этого без преувеличения зависит благосостояние всех: и бизнес-сообщества, и государственного сектора. 


  

Сегодня товары из Минской области экспортируют в 180 стран мира, а товарооборот превышает 13 миллиардов долларов. Последнее время  особенно растет спрос на мясо-молочную продукцию со стороны Китая, а также стран Ближнего Востока.


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Предприятия Минской области готовы предложить самую качественную и конкурентоспособную продукцию для новых рынков по всему миру с акцентом на агропромышленный...
 
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