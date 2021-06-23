Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 24 июня повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на моторное топливо предельный уровень розничных цен на АЗС изменяется с 24 июня", - отметили в концерне.

Розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,88, АИ-95-К5-Евро - Br1,98, АИ-98-К5-Евро - Br2,20, ДТ - Br1,98.-0-