Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik, Никита Чикунов. Российская нефть не перестанет поступать на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Беларуси, несмотря на растиражированную в СМИ информацию о грядущем прекращении поставок из-за угрозы американских санкций.

В минувший понедельник, 21 июня, агентство "Интерфакс-Запад" сообщило о том, что разрабатываемый министерством энергетики России график экспорта нефти на третий квартал 2021 года не предусматривает поставки на Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан"). За период с июля по сентябрь 2,35 млн тонн российского сырья поступят только на Мозырский НПЗ.

При этом во втором квартале текущего года Новополоцкий и Мозырский НПЗ, согласно ежеквартальному графику Минэнерго РФ, должны были получить равные объемы нефти из России – по 2,25 млн тонн (в среднем по 750 тыс. тонн в месяц).

В самом "Нафтане" информацию о грядущем прекращении поставок назвали преувеличенной. По словам заместителя генерального директора предприятия по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, график российского министерства еще будет корректироваться и дополняться.

"Процесс формирования поставок сложный, поэтому информация только из одного источника не всегда дает полную картину. Третья декада каждого месяца посвящается работе по определению объемов, которые завод будет перерабатывать в следующем. График (Минэнерго России - Sputnik) построен с некоторым опережением. Пока в нем фигурирует только "Транснефть", которая не поставляла нам нефть в июне", — объяснил он.

Представитель завода добавил, что в третьем квартале "Нафтан" планирует переработать порядка 2 млн тонн российской нефти.

"Как ранее уточнял генеральный директор предприятия по производству Сергей Алтухов, объемы будущих поставок пока только согласуются с Минэнерго РФ и поставщиками", - сообщил Сергей Евтушик.

На момент публикации Sputnik не удалось получить комментарий от российского ведомства.

Одни из крупнейших российских экспортеров – "Сургутнефтегаз", "Нефтиса" и "Татнефть" — отказались раскрывать свои планы по поставкам сырья на Новополоцкий НПЗ.

Между тем, еще в мае премьер-министр Беларуси Роман Головченко заверил , что санкции США не повлияют на поставки нефти из России. "Нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации. Все контракты подписаны, все абсолютно штатно, спокойно", — подчеркивал он.

Американские санкции против девяти белорусских государственных компаний (с долей участия государства более 50%), приостановленные в 2015 году, вновь возобновили свое действие с 19 апреля. Эти ограничения создали риски для экспортеров из России – контрагенты, пытающиеся их обойти, могут попасть под так называемые "вторичные санкции", подчеркивали в российском аналитическом фонде "Центр стратегических разработок".

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