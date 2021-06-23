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Экспорт не прекратится: нефть из России продолжит поступать на "Нафтан"
23.06.2021 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik, Никита Чикунов. Российская нефть не перестанет поступать на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Беларуси, несмотря на растиражированную в СМИ информацию о грядущем прекращении поставок из-за угрозы американских санкций.
В минувший понедельник, 21 июня, агентство "Интерфакс-Запад" сообщило о том, что разрабатываемый министерством энергетики России график экспорта нефти на третий квартал 2021 года не предусматривает поставки на Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан"). За период с июля по сентябрь 2,35 млн тонн российского сырья поступят только на Мозырский НПЗ.
При этом во втором квартале текущего года Новополоцкий и Мозырский НПЗ, согласно ежеквартальному графику Минэнерго РФ, должны были получить равные объемы нефти из России – по 2,25 млн тонн (в среднем по 750 тыс. тонн в месяц).
В самом "Нафтане" информацию о грядущем прекращении поставок назвали преувеличенной. По словам заместителя генерального директора предприятия по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, график российского министерства еще будет корректироваться и дополняться.
"Процесс формирования поставок сложный, поэтому информация только из одного источника не всегда дает полную картину. Третья декада каждого месяца посвящается работе по определению объемов, которые завод будет перерабатывать в следующем. График (Минэнерго России - Sputnik) построен с некоторым опережением. Пока в нем фигурирует только "Транснефть", которая не поставляла нам нефть в июне", — объяснил он.
Представитель завода добавил, что в третьем квартале "Нафтан" планирует переработать порядка 2 млн тонн российской нефти.
"Как ранее уточнял генеральный директор предприятия по производству Сергей Алтухов, объемы будущих поставок пока только согласуются с Минэнерго РФ и поставщиками", - сообщил Сергей Евтушик.
На момент публикации Sputnik не удалось получить комментарий от российского ведомства.
Одни из крупнейших российских экспортеров – "Сургутнефтегаз", "Нефтиса" и "Татнефть" — отказались раскрывать свои планы по поставкам сырья на Новополоцкий НПЗ.
Между тем, еще в мае премьер-министр Беларуси Роман Головченко
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что разрабатываемый Минэнерго России график экспорта нефти на третий квартал 2021 года не предусматривает поставки на...
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