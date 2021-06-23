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Крупный коммерческий банк сменил владельца

23.06.2021 19:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Завершилась сделка по приобретению 100% акций холдинговой компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит более 99% акций ЗАО "МТБанк", сообщили в пресс-службе банка.

Ранее стало известно, что под действие четвертого пакета экономических санкций ЕС, введенных Брюсселем 21 июня, попал совладелец Bremino Group Алексей Олексин. Белорусский бизнесмен также контролировал и MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED. Акции этой компании принадлежат фирмам "Энерго Оил" и "Белнефтегаз".

Белорусский бизнесмен до последнего момента являлся владельцем акций двух компаний, связанных с энергоресурсами, но после введения рестрикций передал свои доли сыновьям.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Один из системообразующих банков Беларуси ранее принадлежал попавшему под санкции ЕС Алексею Олексину.
 
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