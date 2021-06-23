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Крупный коммерческий банк сменил владельца
23.06.2021 19:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Завершилась сделка по приобретению 100% акций холдинговой компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит более 99% акций ЗАО "МТБанк", сообщили в пресс-службе банка.
Ранее стало известно, что под действие четвертого пакета
Белорусский бизнесмен до последнего момента являлся владельцем акций двух компаний, связанных с энергоресурсами, но после введения рестрикций передал свои доли сыновьям.
Последует
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Один из системообразующих банков Беларуси ранее принадлежал попавшему под санкции ЕС Алексею Олексину.
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