В Беларуси впервые закуплены доплеровские лидары для дистанционного измерения параметров ветра

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в стране доплеровские лидары закуплены в рамках проекта "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщила консультант по связям с общественностью проекта Ольга Лелюкова.

"Теперь получать и расшифровывать важные данные о ветровой обстановке в республике белорусским метеорологам помогут новые технологии. В рамках проекта международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" закуплены первые в стране доплеровские лидары - приборы для дистанционного измерения параметров ветра WindCube французского производителя в этой отрасли - компании Leosphere", - рассказала Ольга Лелюкова.

Новые лидары позволят специалистам производить измерения скорости и направления ветра на высотах до 200 м без установки высотных ветроизмерительных комплексов (метеомачт). Это поможет определить перспективные площадки для размещения будущих ветропарков и оценить их ветроэнергетический потенциал на качественно новом уровне. Установленные приборы характеризуются малым энергопотреблением - менее 150 Вт и высокой точностью измерений - 0,1 м/с по точности и 2 градуса по направлению.

Приборы представляют собой компактный куб с высокотехнологичной начинкой, они достаточно мобильны и могут быть в короткие сроки установлены в любой точке страны. Их можно применять для проведения высокоточных как годовых, так и краткосрочных измерений параметров ветра при любых погодных условиях.

"Благодаря проекту уже установлены и введены в эксплуатацию два комплекта оборудования на метеорологических станциях в Горках и Пружанах. Проведено обучение сотрудников", - добавила Ольга Лелюкова.

Проект международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" реализуется с 2015 года. Донорами проекта выступают Глобальный экологический фонд и Программа развития ООН, национальной исполняющей организацией - Минприроды. Основная цель проекта - содействие развитию ветроэнергетического сектора страны и привлечение прямых инвестиций.-0-