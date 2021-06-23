В Беларуси продолжается заготовка первой партии травяных кормов

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Первые рекорды фиксируют и аграрии на поле. При этом все больше хозяйств с каждым годом переходят на более прогрессивные методы заготовки и хранения травяных кормов. Наглядно это показывает статистика первого укоса. Часть регионов уже вышла на перевыполнение плана. Анна Ковалева о лидерах агрогонки.

Механизатора Кушнерова зовут, как Пушкина - Александр Сергеевич. В работе в полях, аграрий признается, есть своя романтика. Правда, в погожие дни времени на поэзию не много - нужно ловить каждую секунду.

Александр Кушнеров, механизатор ОАО "Завидовское":

Проверка, заправка и выезд. Набираю пленки, сетки на день. Родной дом - вырос тут! Отучился и сюда. А куда ж еще!

За плечами - опыт семейной династии и 10 лет личного стажа. Впереди - дистанция в 760 га. Это объем первого укоса в хозяйстве "Завидовское". Заготовка кормов здесь, говорят, целая наука: шаг в сторону от технологии - и результат уже не тот. Агрономы следят за ростом трав, влажностью, консервантами и погодными условиями.

В "Завидовском" кормовая база всегда на зависть. На руку в этом сезоне аграриям и погода. Эти травы по питательным элементам соответствуют кормам первого класса. Причем объем уже на 140 % превысил прошлогодний. Такие запасы позволят хозяйству увеличить поголовье скота.

На этом поле - богатая белком люцерна, клевер и тимофеевка. Чтобы сохранить протеиновый коктейль, применяют полимерные технологии. С ними удается в разы снизить затраты на заготовку.

Вместе с этим и расходы на хранение. Специальная техника прямо в поле формирует рулоны и тут же оборачивает в стрейч-пленку. Упаковка практически вакуумная. Герметичный материал защищает от влаги и ультрафиолета. В таком виде корм пролежит до двух лет без ущерба качеству.

Наука в помощь аграриям

О важности использования современных агротехнологиий в заготовке кормов говорили на семинаре в Житковичах. Качественное сбалансированное питание буренок способствует получению молока экстра-класса. Разработать наиболее оптимальный рацион помогают ученые.

Активно заготовка кормов идет во всех районах области. Вместе с Гомельским регионом план по первому укосу выполнили в Брестском и Минском. Параллельно в полях идет и подготовка к следующим агрономическим этапам.

Татьяна Белян, директор ОАО "Завидовское":

На сегодняшний день ведутся все работы для королевы полей - кукурузы, ведется подкормка. Кукуруза на 100 % вся посеяна, 100% вся взошла, всхожесть хорошая. Благодаря температурным режимам, которые установились, растет в день на 5-6 см.

Подкармливают кукурузу минеральными удобрениями. Параллельно в хозяйствах активно готовят комбайны к выходу в поле. Первыми убирать начнут именно рапсовые площади.





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