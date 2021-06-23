«Цены на квартиры вырастут. Это неизбежно». Руководство «Дана Холдингз» о резком скачке стоимости стройматериалов

У известного застройщика «Дана Холдингз» десятки, если не сотни, поставщиков. Этой весной со всеми основными поставщиками застройщик провел переговоры об увеличении поставок строительных материалов и оборудования – как правило, на 30–50 и более процентов по сравнению с прошлым годом, заявляют в компании. Застройщик объяснил эту активность тем, что решил завершить основные работы в комплексе Minsk World гораздо ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором.

– В долгосрочной перспективе мы профинансировали поставщиков ключевых материалов и оборудования, а также снизили рентабельность, что позволяет нам не менять цены в течение определенного времени, даже если условия изменятся. Мы много работаем в этом направлении, и можно практически с полной уверенностью сказать, что до сентября цены на недвижимость в комплексе Minsk World не изменятся.