ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минский городской технопарк и "Великий камень" проводят конкурс стартапов

24.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Когда можно заработать своим интеллектом и раскрутить инновационный бизнес благодаря опытным помощникам! Минский городской технопарк совместно с индустриальным парком "Великий камень" впервые проводят конкурс стартап-проектов. Успеть подать заявки можно по 25 июня включительно.

Одно из условий - детально проработанная стратегия развития и инновационная деятельность стартапа. Например, такие сферы, как интернет вещей, облачные вычисления, 5G или машинный интеллект.

Все самое прогрессивное отныне аккумулируют и на базе нового инновационного центра в "Великом камне". О том, где ждут и что гарантируют новичкам стартап-бизнеса, расскажет Алексей Кондратенко (видео).


Читайте также:




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда можно заработать своим интеллектом и раскрутить инновационный бизнес благодаря опытным помощникам! Минский городской технопарк совместно с индустриальным...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь рассчитывает переориентировать поставки продовольствия из ЕС в Азию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by