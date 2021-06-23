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Минский городской технопарк и "Великий камень" проводят конкурс стартапов
24.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Когда можно заработать своим интеллектом и раскрутить инновационный бизнес благодаря опытным помощникам! Минский городской технопарк совместно с индустриальным парком "Великий камень" впервые проводят конкурс стартап-проектов. Успеть подать заявки можно по 25 июня включительно.
Одно из условий - детально проработанная стратегия развития и инновационная деятельность стартапа. Например, такие сферы, как интернет вещей, облачные вычисления, 5G или машинный интеллект.
Все самое прогрессивное отныне аккумулируют и на базе нового инновационного центра в "Великом камне". О том, где ждут и что гарантируют новичкам стартап-бизнеса, расскажет Алексей Кондратенко (видео).
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Когда можно заработать своим интеллектом и раскрутить инновационный бизнес благодаря опытным помощникам! Минский городской технопарк совместно с индустриальным...
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