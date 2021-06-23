Источник материала: БT

Когда можно заработать своим интеллектом и раскрутить инновационный бизнес благодаря опытным помощникам! Минский городской технопарк совместно с индустриальным парком "Великий камень" впервые проводят конкурс стартап-проектов. Успеть подать заявки можно по 25 июня включительно.

Одно из условий - детально проработанная стратегия развития и инновационная деятельность стартапа. Например, такие сферы, как интернет вещей, облачные вычисления, 5G или машинный интеллект.

Все самое прогрессивное отныне аккумулируют и на базе нового инновационного центра в "Великом камне". О том, где ждут и что гарантируют новичкам стартап-бизнеса, расскажет Алексей Кондратенко (видео).





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