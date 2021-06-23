ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь рассчитывает переориентировать поставки продовольствия из ЕС в Азию

24.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Небезызвестная экспортная формула 3 раза по 30, в которой заложен золотой принцип диверсификации поставок в Европу, Россию и страны дальней дуги в равных объемах, похоже, претерпевает изменения. Минсельхозпрод накануне заявил, что рассчитывает перенаправить экспортные потоки продовольствия из Евросоюза в азиатском направлении. Движение уже заметно: только за первые 4 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого Беларусь увеличила поставки продовольствия на Восток на 60 %.

Есть и другие говорящие цифры. Продажи нашей сельхозпродукции на рынок Поднебесной в первом квартале выросли почти на 90 %. Доля России, напротив, несколько снизилась и в общей экспортной корзине составила 73,5 %. Это свидетельствует о том, что работа по диверсификации рынков сбыта продолжается. В этом году, к слову, планируем заработать на поставках продовольствия порядка $ 6 млрд (видео).


Читайте также:




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небезызвестная экспортная формула 3 раза по 30, в которой заложен золотой принцип диверсификации поставок в Европу, Россию и страны дальней дуги в равных объемах,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Соглашение о создании общего рынка газа в ЕАЭС будет готово в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by