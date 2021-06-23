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Соглашение о создании общего рынка газа в ЕАЭС будет готово в этом году
24.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Санкции сделают сильнее национальные экономики ЕАЭС, а соглашение об общем рынке газа для стран "пятерки" оформят уже к концу года! Такими заявлениями отметилось накануне заседание коллегии Евразийской экономической комиссии. Оно прошло в Бресте.
Единый рынок газа в евразийской интеграции - особенно чувствительный вопрос для белорусской стороны. Активное лобби в его создании также у Армении. Общий рынок гарантирует равные условия хозяйствования: это важный вопрос в работе многих предприятий-производителей, для которых цена голубого топлива - порой определяющее конкурентное преимущество. Белорусские компании пока такой привилегии лишены. Но в ЕЭС накануне заявили, что общие подходы найдут. Причем уже к концу года.
Какими еще новостями отметилось заседание коллегии, знает Алина Лаппо. (видео)
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Санкции сделают сильнее национальные экономики ЕАЭС, а соглашение об общем рынке газа для стран "пятерки" оформят уже к концу года! Такими заявлениями отметилось...
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