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Соглашение о создании общего рынка газа в ЕАЭС будет готово в этом году

24.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Санкции сделают сильнее национальные экономики ЕАЭС, а соглашение об общем рынке газа для стран "пятерки" оформят уже к концу года! Такими заявлениями отметилось накануне заседание коллегии Евразийской экономической комиссии. Оно прошло в Бресте.

Единый рынок газа в евразийской интеграции - особенно чувствительный вопрос для белорусской стороны. Активное лобби в его создании также у Армении. Общий рынок гарантирует равные условия хозяйствования: это важный вопрос в работе многих предприятий-производителей, для которых цена голубого топлива - порой определяющее конкурентное преимущество. Белорусские компании пока такой привилегии лишены. Но в ЕЭС накануне заявили, что общие подходы найдут. Причем уже к концу года.

Какими еще новостями отметилось заседание коллегии, знает Алина Лаппо. (видео)


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Теги: Новости, Брест
 
 
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Санкции сделают сильнее национальные экономики ЕАЭС, а соглашение об общем рынке газа для стран "пятерки" оформят уже к концу года! Такими заявлениями отметилось...
 
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