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Российский беспилотник на базе Белаза прошел I этап испытаний в Беларуси

24.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Карьерный роботизированный самосвал Belaz-7558R успешно прошел первый этап испытаний в Беларуси, об этом заявил управляющий директор компании-разработчика ГК "Цифра" Павел Растопшин агентству РИА Новости.

Испытания двух беспилотников нового образца прошли на месторождении "Ситницкое" РУПП "Гранит". Тестировались 90-тонные машины в комплексе с дистанционно-управляемым погрузчиком.

"Как показали испытания, производительность роботизированных самосвалов выше на 21%, поскольку они могут работать беспрерывно в самых тяжелых условиях на уровне самого первоклассного водителя", - отметил Растопшин.

Новый беспилотник предназначен для перевозки горной массы в сложных условиях глубоких карьеров при различных климатических условиях (от +50˚C до -50˚C). Беспроводная связь с роботизированным самосвалом обеспечивается с использованием технологии 5G.

Растопшин уточнил, что Belaz-7558R вторая серийная модель - два года назад ГК "Цифра" и Белаз уже представляли 130-тонный самосвал-беспилотник.

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Беспилотники Belaz-7558R в своем оснащении имеют комплекс систем для автономного движения, в частности, бортовой компьютер, оборудование позиционирования и навигации, датчики внутренних систем машины, сенсоры автоматического сканирования окружения, кроме того, они оборудованы видеокамерами дистанционного присутствия и контроля. Машины способны на основании полученных данных построить модель о определить возможность и направление движения, а также обнаружить посторонние объекты.

В ходе испытаний также была проверена работа автоматического экстренного торможения и возможность эффективного и безопасного разъезда самосвалов при встрече.

В июне стало известно о том, что БелАЗ поставит 48 единиц техники российским угольщикам. Как на предприятии делают беспилотники для российских потребителей - читайте в материале Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Работой 90-тонных машин можно управлять дистанционно с использованием 5G технологий, они предназначены для функционирования в сложных условиях.
 
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