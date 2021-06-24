Нацбанк Беларуси снова повысил величины кредитного риска

Национальным банком Беларуси повышены расчетные величины стандартного риска на июль. Об этом сообщается на сайте банка.

На июль установлена РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента, правительства Беларуси, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления), на уровне 14,28% годовых, то есть увеличение составляет 0,56%.

Для физических лиц аналогичный параметр по новым кредитам вырос на 0,29%, и теперь составляет 18,27%.

Нацбанк отмечает, что банки, которые превышают РВСР, должны выполнять повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов

С марта 2020 года Национальный банк временно прекратил утверждение и применение РВСР по депозитным инструментам. Причина этому – мнение экспертов Нацбанка, что белорусские банки должны обладать большей гибкостью при реагировании на изменения ситуации на рынке.