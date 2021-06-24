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Нацбанк Беларуси снова повысил величины кредитного риска

24.06.2021 09:29 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальным банком Беларуси повышены расчетные величины стандартного риска на июль. Об этом сообщается на сайте банка.

На июль установлена РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента, правительства Беларуси, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления), на уровне 14,28% годовых, то есть увеличение составляет 0,56%.

Для физических лиц аналогичный параметр по новым кредитам вырос на 0,29%, и теперь составляет 18,27%.

Нацбанк отмечает, что банки, которые превышают РВСР, должны выполнять повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов

С марта 2020 года Национальный банк временно прекратил утверждение и применение РВСР по депозитным инструментам. Причина этому – мнение экспертов Нацбанка, что белорусские банки должны обладать большей гибкостью при реагировании на изменения ситуации на рынке.

Напомним, на июнь Национальный банк также повышал величины кредитного риска. Тогда РВСР для новых кредитов в нацвалюте для юрлиц вырос на 0,29% и составил 13,72%. Аналогичный показатель для физлиц составил 17,98% (увеличение на 0,86%).

 
 
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Национальным банком Беларуси повышены расчетные величины стандартного риска на июль. Об этом сообщается на сайте банка.
 
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