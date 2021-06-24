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Лукашенко: мы должны показать, что санкции против Беларуси - это бессилие
24.06.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Проседания предприятий после введения ограничительных мер быть не должно, заявил глава государства во время посещения Гродненской области.
"Каков будет ВРП (валовый региональный продукт - Sputnik) после этих оголтелых санкций? Ни на одном предприятии проседания быть не должно", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.
"Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.
Ранее стало известно, что западные страны приняли решение ввести секторальные санкции против Беларуси. Решение было продиктовано инцидентом с посадкой авиалайнера компании Ryanair.
После сообщения о возможном минировании пассажирского рейса самолет был вынужден сесть в аэропорте белорусской столицы. После паспортного контроля власти задержали белорусского гражданина Романа Протасевича и гражданку РФ Софью Сапегу.
Последует
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Белорусский лидер с рабочим визитом посещает Гродненскую область, в частности, в планах значится знакомство с работой ряда предприятий в Свислочском районе.
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