Лукашенко: мы должны показать, что санкции против Беларуси - это бессилие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Проседания предприятий после введения ограничительных мер быть не должно, заявил глава государства во время посещения Гродненской области.

"Каков будет ВРП (валовый региональный продукт - Sputnik) после этих оголтелых санкций? Ни на одном предприятии проседания быть не должно", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно.

"Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.

Ранее стало известно, что западные страны приняли решение ввести секторальные санкции против Беларуси. Решение было продиктовано инцидентом с посадкой авиалайнера компании Ryanair.

После сообщения о возможном минировании пассажирского рейса самолет был вынужден сесть в аэропорте белорусской столицы. После паспортного контроля власти задержали белорусского гражданина Романа Протасевича и гражданку РФ Софью Сапегу.

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