Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологический процесс на "Нафтане" и "Полимире" под контролем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание "Вестник Нафтана".

"Из-за нештатной ситуации на Лукомльской ГРЭС произошел сбой подачи электроэнергии. На ряде установок комплекса "Гидрокрекинг" и в цехах производства "Полиэтилен" сработала противоаварийная защита. Сейчас поэтапно восстанавливается нормальный режим работы этих технологических объектов. Согласно технологическому регламенту при срабатывании противоаварийной защиты продукты с останавливаемых установок направляются для утилизации в факельную систему", - рассказали в пресс-службе.

Информация о пожарах на "Полимире", "Нафтане" не подтверждена. По данным пресс-службы завода, ОАО "Могилевхимволокно" также работает в штатном режиме.

Как сообщалось, в связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередачи 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 МВт. Были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.-0-