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Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний TotalEnergies просит гарантировать покупку нефти не у Гуцериева
24.06.2021 10:55 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Французская компания TotalEnergies SE (ранее известная как Total), которая на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире, просит агенство по ценообразованию на сырьевые товары S&P Global Platts обеспечить гарантию, что нефть, попадающая к ним, не принадлежит находящемуся под санкциями ЕС Михаилу Гуцериеву.
Агенство Reuters
Отмечается, что причина такой оговорки – введение санкций против Гуцериева, так как ранее такого рода требования отсутствовали. По информации издания «Интерфакс», сейчас на мировом рынке очень настороженно
Основной покупатель нефти российского миллиардера, особенно «Русснефти», является швейцарский трейдер Glencore, который на прошлой неделе активно торговал в окне Platts, совершив две сделки, а также предлагая грузы. Однако согласно политике Platts, энергоносители компаний или стран, находящихся под санкциями, признанными международным законодательством, не должны участвовать в сделках.
Помимо этого еще несколько европейских переработчиков попросили уточнить происхождение российской нефти, чтобы не купить грузы Гуцериева. Также в нескольких случаях банки отказали в предоставлении оплаты продукции компаний, связанных с российским миллиардером.
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Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний TotalEnergies просит гарантировать покупку нефти не у Гуцериева
Французская компания TotalEnergies SE (ранее известная как Total), которая на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире, просит агенство по ценообразованию на...
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