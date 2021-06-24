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Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний TotalEnergies просит гарантировать покупку нефти не у Гуцериева

24.06.2021 10:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Французская компания TotalEnergies SE (ранее известная как Total), которая на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире, просит агенство по ценообразованию на сырьевые товары S&P Global Platts обеспечить гарантию, что нефть, попадающая к ним, не принадлежит находящемуся под санкциями ЕС Михаилу Гуцериеву.

Агенство Reuters сообщает, что в рамках торговой сессии в системе Platts во вторник компания Total подала заявку на покупку груза с перевалкой в балтийском порту Приморск 9-13 июля с отметкой: «партия полностью соответствует санкциям ЕС».

Отмечается, что причина такой оговорки – введение санкций против Гуцериева, так как ранее такого рода требования отсутствовали. По информации издания «Интерфакс», сейчас на мировом рынке очень настороженно относятся к нефти компаний Гуцериева, чтобы не попасть под санкции ЕС.

Основной покупатель нефти российского миллиардера, особенно «Русснефти», является швейцарский трейдер Glencore, который на прошлой неделе активно торговал в окне Platts, совершив две сделки, а также предлагая грузы. Однако согласно политике Platts, энергоносители компаний или стран, находящихся под санкциями, признанными международным законодательством, не должны участвовать в сделках.

Помимо этого еще несколько европейских переработчиков попросили уточнить происхождение российской нефти, чтобы не купить грузы Гуцериева. Также в нескольких случаях банки отказали в предоставлении оплаты продукции компаний, связанных с российским миллиардером.

Напомним, 21 июня главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза согласоваличетвертый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц. В данный список попал и российский миллиардер Михаил Гуцериев, который «подарил» Александру Лукашенко«Майбах».

23 июня ЕС согласовал экономические секторальные санкции в отношении Беларуси, которые могут быть официально опубликованы уже сегодня вечером.

Отметим, сегодня Александр Лукашенко находится в Гродненской области с рабочим визитом. «Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций? Ни на одном предприятии проседания быть не должно» -  цитирует начало выступления Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

 
 
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