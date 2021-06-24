В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от $11 000

Участок №1 находится на пересечении улиц Франциска Скорины и Винцента Дунина-Мартинкевича. Площадь надела — 14,4 сотки. Участок имеет прямоугольную форму. На части надела стоит фундамент от бывшего собственника. Видимо стоит давно, так как через него пророс кустарник и молодые деревья. На второй половине участка растут деревья постарше. Вырубать их или оставлять — решение будущего владельца.

Земля на участке ровная, лишь в одном месте есть небольшая насыпь, похожая на захоронение строительного мусора. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Дорога к участку грунтовая.