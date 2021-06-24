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В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от $11 000

24.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал очередной аукцион. На торги выставлены 5 участков в Смолевичах. Площадь наделов - от 13.9 до 15 соток. Есть варианты на опушке леса.

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Аукцион намечен на 19 июля. Пройдет в Смолевичском райисполкоме (ул. Советская, 125), в 15.00.

Все участки на карте:

Участок №1 находится на пересечении улиц Франциска Скорины и Винцента Дунина-Мартинкевича. Площадь надела — 14,4 сотки. Участок имеет прямоугольную форму. На части надела стоит фундамент от бывшего собственника. Видимо стоит давно, так как через него пророс кустарник и молодые деревья. На второй половине участка растут деревья постарше. Вырубать их или оставлять — решение будущего владельца.

Земля на участке ровная, лишь в одном месте есть небольшая насыпь, похожая на захоронение строительного мусора. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Дорога к участку грунтовая.

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Площадь участка — 14.4 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28.000;

Координаты участка: 54.005664, 28.120641;

Расстояние до МКАД: 35 км.

г. Смолевичи, ул. Адама Мицкевича, д. 4

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Участок №2 находится на закруглении улицы Адама Мицкевича. К участку ведет грунтовая дорога. Форма надела прямоугольная, земля неровная, и находится под небольшим уклоном к дороге. Участок довольно большой, его площадь – 15 соток. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Вдоль дороги расположена линия электропередач.

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 100;

Координаты участка: 54.010053, 28.114847;

Расстояние до МКАД: 33,6 км.

г. Смолевичи, ул. Кастуся Калиновского, 22

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Участок №3 расположен на Т-образном перекрестке улицы Кастуся Калиновского и переулка Игната Буйницкого. Площадь участка – 13,9 соток. Имеет прямоугольную форму. Вся территория надела заросла густым кустарником, поэтому тяжело определить, ровная ли под ним земля или имеются какие-то возвышения, ямы. Яндекс карты показывают, что на участке когда-то пытались поставить фундамент под дом. Сохранился ли он – не видно из-за зелени.

Дорога к участку грунтовая. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения.

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Площадь участка — 13,9 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 200;

Координаты участка: 54.010537, 28.121152;

Расстояние до МКАД: 34,5 км.

г. Смолевичи, ул. Утульная, д. 6

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Участок №4 расположен на улице Утульной недалеко от леса. Площадь земли – 15 соток.  Участок имеет правильную прямоугольную форму, а вот земля неровная. Имеется уклон к дороге и к концу улицы. Конец участка упирается в небольшую горочку. Вся земля надела заросла небольшим кустарником.

Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Дорога, как и в остальных случаях, грунтовая.

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 300;

Координаты участка: 54.007838, 28.133555;

Расстояние до МКАД: 35.1 км.

г. Смолевичи, ул. И. Мележа, 7

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

И завершает аукцион лот №5, который расположен практически на опушке леса. Участок находится в переулке Ивана Мележа, на необычном круговом движении по грунтовой дороге. Земельный надел большой – 15 соток. Имеет правильную прямоугольную форму. Земля находится под уклоном, с небольшими буграми. На участке растут невысокие редкие деревья.

Как и упоминалось, надел имеет отличное расположение в окружении 2 лестных массивов. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Вдоль дороги проходит линия электропередач.

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от 000

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 400;

Координаты участка: 54.009750, 28.140797;

Расстояние до МКАД: 35.7 км.

 
 
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Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал очередной аукцион. На торги выставлены 5 участков в Смолевичах. Площадь наделов - от 13.9 до 15 соток....
 
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