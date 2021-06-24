|
В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков. Стоимость – от $11 000
24.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал
Аукцион намечен на 19 июля. Пройдет в Смолевичском райисполкоме (ул. Советская, 125), в 15.00.
Все участки на карте:
Участок №1 находится на пересечении улиц Франциска Скорины и Винцента Дунина-Мартинкевича. Площадь надела — 14,4 сотки. Участок имеет прямоугольную форму. На части надела стоит фундамент от бывшего собственника. Видимо стоит давно, так как через него пророс кустарник и молодые деревья. На второй половине участка растут деревья постарше. Вырубать их или оставлять — решение будущего владельца.
Земля на участке ровная, лишь в одном месте есть небольшая насыпь, похожая на захоронение строительного мусора.
Площадь участка — 14.4 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28.000;
Координаты участка: 54.005664, 28.120641;
Расстояние до МКАД: 35 км.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)