Депутаты планируют принять новую редакцию закона о таможенном регулировании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Парламентарии рассмотрят в пятницу во втором чтении поправки в закон о таможенном регулировании, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Палаты представителей.

Поскольку количество вносимых изменений составляет более половины текста, закон излагается в новой редакции, уточнили в нижней палате парламента.

В документе реализована значительная часть отсылочных норм Таможенного кодекса ЕАЭС. В целом законопроект направлен на улучшение условий ведения бизнеса. Правовые новации будут способствовать улучшению инвестиционного климата в республике.

Навигационные устройства

Увеличит транзитную привлекательность возможность использования навигационных устройств и пломб. Они обеспечивают дистанционный контроль за перемещением транспорта и соблюдением установленного маршрута перевозки товаров. Такое положение прописано в законопроекте.

"Это новшество было успешно опробовано в условиях пандемии COVID-19, и, кстати, продемонстрировало дисциплинирующее воздействие на транспортные компании. Обычно за сутки выявлялись десятки нарушений со стороны перевозчиков, а с началом использования навигационных устройств отклонения от маршрутов практически прекратились", - отметили в пресс-службе.

Упрощения

Согласно законопроекту, отменяется обязанность уведомлять таможенные органы и получать от них разрешение на передвижение товаров между отдельными участками СЭЗ.

Закрепляется норма, в соответствии с которой таможенные платежи можно будет уплатить третьим лицам.

Предусмотрена возможность не размещать фактически экспортные товары в зонах таможенного контроля. При этом они все равно будут попадать под процедуру экспорта.

Исключается обязанность заинтересованных лиц получать разрешение таможни на удаление наложенных пломб или печатей после завершения процедуры таможенного транзита.

Увеличивается до шести месяцев срок предоставления отсрочки уплаты НДС. По действующему закону это составляет не более двух месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров.

Также поправками предусматривается, что подтверждением уплаты таможенного платежа станет поступление в таможенный орган информации в электронном виде. Бумажный носитель будет использоваться в отдельных редких случаях.

Через год

После принятия обновленный закон о таможенном регулировании вступит в силу лишь через год после официального опубликования. За это время Совмину будет поручено привести в соответствие с его нормами и другие правовые акты.

В течение такого же срока должны подготовиться к работе с учетом новых требований и таможенные представители, экономические операторы, владельцы складов временного хранения, а также магазинов беспошлинной торговли.

Хозяевам складов предстоит установить системы видеонаблюдения за периметром, внутренней территорией, с выводом в круглосуточном режиме информации на таможню. Следует обеспечить хранение такой видеоинформации в течение 30 календарных дней.

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