Олексин продал акции «МТБанка»

Холдинговая компания MTB Investments Holdings Limited сменила владельца. Ранее она принадлежала белорусскому бизнесмену Алексею Олексину, попавшему под санкции ЕС.

Информация об этом размещена на официальном сайте МТБанка, 99% акций которого принадлежат MTB Investments Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре.

Кто купил акции МТВ

Купила активы компания Stoneva Limited бизнесмена ливанского происхождения Ромео Абдо. Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Беларуси закрытого акционерного общества «Банк международной торговли и инвестиций» (ЗАО «Межторгбанк»).

Впоследствии ЗАО «Межторгбанк» был приобретен консорциумом «Альфа-групп». В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала.

пишут Брат бизнесмена Мишель Абдо занимается оперативным управлением минского ТЦ Galileo и развивает находящиеся там магазины итальянского масс-маркета Terranova и Calliope, naviny.online.

Кроме того, Мишель Абдо и еще один сооснователь BNK непальский бизнесмен Шрестха Нирадж Говинда владеют компанией «Сетко Интернешнл», которая в 2018 году выиграла аукцион по продаже участка территории рынка «Ждановичи» под жилую застройку.

Обанке и Олексине

21 июня стало известно, что совладелец одного из ведущих логистических белорусских операторов Bremino Group бизнесмен Алексей Олексин попал под санкции Евросоюза.

Он контролировал и MTB Investments Holdings Limited. Акции этой компании принадлежат фирмам «Энерго Оил» и «Белнефтегаз». После введения рестрикций белорусский бизнесмен передал свои доли жене и сыновьям.

Олексин, в числе прочих, занимался табачным и логистическим бизнесом (также частично попавшим под санкции). Как указано в реестре ЕС, компания Олексина владеет среди прочего комплексом «Александрия 2», известным как «президентская резиденция», которую Лукашенко часто посещает, пишет kp.by.

В сообщении «МТБанка» утверждается, что для MTB Investments Holdings Limited банковский бизнес был непрофильным, а поиски нового покупателя шли более года.

«Состоявшаяся продажа ЗАО «МТБанк» стала результатом проводимой более года работы по поиску потенциального инвестора с целью оптимизации инвестиционного портфеля компаний», - сказано на сайте банка.