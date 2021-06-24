Нефтебазу выставили на аукцион в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Нефтебазу выставили на аукцион в городе Любань (Минская область) за 201 650 рублей (79 500 долларов), рассказали Sputnik в областном центре инвестиций и приватизации.

Покупателю достанется полгектара земли с 15 емкостями и и заправочная будка под розлив топлива с правой аренды до 2031 года. Аукцион пройдет 1 июля в Минске по улице Чкалова, 5, а предоставить все необходимые документы - паспорт и 10-процентный задаток - нужно до 30 июня.

Впрочем, желающих участвовать в торгах пока нет, подчеркивают организаторы.

"Нет, пока нет. Хотя до 30 июня еще есть время заявиться. Нефтебаза принадлежит ОАО "Солигорскводстрою", они продают ее за ненадобностью. Она не современная, но емкости рабочие", - уточнили в Минском областном центре инвестиций и приватизации.

Приобрести объект может любой желающий.

В Беларуси довольно часто выставляют на аукцион ненужные объекты недвижимости и транспорта. Так, в апреле этого года в Клецком районе за 1 базовую (29 рублей) продали старинную усадьбу . А в начале июня на продажу выставили четыре вертолета Ми-2, аукцион назначен на 7 июля.

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