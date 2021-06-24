Российский аналитик рассказал, как белорусская нефтянка обойдет санкции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Белорусские нефтепродукты будут поставляться на экспорт по сложным посредническим схемам, сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков во время конференции "Россия и Беларусь: на пути к единой промышленной политике", передает корреспондент Sputnik.

По его словам, возобновление санкций со стороны Соединенных Штатов и введение новых ограничений Европейским Союзом в отношении белорусской экономики пока вводятся против конкретных предприятий.

Рабочая схема ухода от санкций

Российский аналитик считает, что такой режим рестрикций оставляет пространство для маневра. В нефтяной сфере они фактически сводятся к запрету на приобретение нефти для Новополоцкого НПЗ.

"Были тревожные сообщения, что в мае сократились поставки российской нефти. Возможно, какие-то компании и отказывались прокачивать нефть, потому что начался некий переходный период", - предположил он.

Игорь Юшков в ходе конференции, организованной Центром исследований перспектив интеграции, выразил мнение, что в вопросе обхода санкций "мы увидим схемы, которые уже были апробированы и в Крыму, на "Северном потоке-2".

"Компании, которые работают на международных рынках, наши крупные нефтяники (Роснефть, Лукойл, Газпромнефть), они скорее всего сделают шаг назад и напрямую поставлять не будут свою нефть на Нафтан", - сказал он.

При этом эксперт напомнил, что морские суда, которые были задействованы при прокладке трубы на "Северном потоке-2", поменяли собственников и стали принадлежать "никому неизвестным" компаниям.

"Думаю примерно такая же схема будет использована и здесь при поставках нефти на Нафтан. Либо это будут какие-то небольшие производители нефти, хотя в реальности большие российские компании на территории России будут перепродавать объемы нефти ни к чему не обязывающим ООО, которые и будут поставщиками сырья", - пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Принципиальный вопрос на высшем уровне

Игорь Юшков констатировал, что даже если такое ООО внесут в список компаний, подпавших под действие санкции, фактически это никак на работе не скажется. Потому что расчеты могут проводиться в российских рублях, а счетов в иностранных банках при этом не будет, как и активов за границей.

По его словам, такая схема себя хорошо показала на "Северном потоке", когда под действие санкций со стороны США попали корабли, осуществлявшие работы. Это никак не сказалось на работе по прокладке трубы. Точно также будет и с поставками нефти на белорусский НПЗ в Новополоцке.

"Это принципиальный вопрос, и он наверняка обсуждался на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, что Россия сохраняет поставки. Россия в этом плане подставляет плечо Беларуси", - отметил российский аналитик.

По его мнению, было бы нелогично соблюдать американские санкции, когда Россия сама находится под действием рестрикций и не признает законность их введения.

"Структура и контрагенты поменяются, но поставки на Нафтан продолжатся", - заверил он.

Сложная схема поставок

При этом он прокомментировал новость, которую распространили СМИ, что якобы в третьем квартале в заявке Транснефти на прокачку сырья не было Новополоцкого НПЗ. После чего СМИ предположили, что поставок больше не будет.

"Я сомневаюсь, что это на самом деле так. По всей видимости, чтобы не поставить под удар Транснефть, максимально удалить российские компании от объекта, который находится под санкциями, и удлиняется цепочка", - подчеркнул Игорь Юшков.

Причем он предположил, что будет выстроена цепочка посредников, когда Транснефть качает черное золото до границы Беларуси, а потом некоторая компания закажет услугу на транспортировку объема в сторону Новополоцкого НПЗ. Этот отрезок могут разбить на несколько этапов, которые будут выполнять несколько компаний, чтобы запутать следы.

"Если кто-то из этой схемы выпадает под действием санкций, то это никому неизвестное ООО. Это нестрашно и схема дальше работает", - уточнил аналитик.

После чего напомнил, что в Крыму российские компании действовали схожим образом и крупные игроки на рынке, в том числе, банки, работающие на международных рынках, не заходили на полуостров напрямую, и не приобретали там активы.

Нефтепродуктам выберут экспортную схему

Игорь Юшков считает, что сложнее ситуация складывается с экспортом белорусских нефтепродуктов. Потому что пока непонятно, как это работает.

"Сейчас экспорт идет даже лучше, чем в 2020 году. Потому что в прошлом году не было санкций, не было спроса на нефтепродукты, потому что люди сидели дома. Сейчас все более или менее восстанавливается. Почти половина белорусских нефтепродуктов отправляется на украинский рынок и почти все остальное идет в Нидерланды", - рассказал он.

По его мнению, в данном случае с началом действия санкций скорее всего произойдет замена компании, которая занимается экспортом белорусских нефтепродуктов.

"Потому что европейскими санкциями не запрещено покупать белорусские нефтепродукты, их запрещено покупать у конкретной компании", - напомнил российский аналитик.

Игорь Юшков уверен, что в случае запуска секторальных санкций увеличится кооперация между Россией и Беларусью. Возможно, что белорусские нефтепродукты будут потребляться в западных российских регионах, а "дальше аналогичный объем будет отдаваться какой-то белорусской компании в наших портах. По сути будет происходить обмен нефтепродуктами с кучей посредников, что позволит запутать следы".

"На практике подобные схемы работают, как бы банально это не звучало. Здесь мы не видим особого рвения со стороны ЕС отслеживать санкционные товары, потому что Евросоюзу тоже нужны белорусские нефтепродукты. Они идут по хорошей цене, надежный поставщик. Почему они должны что-то менять?" - задал риторический вопрос он.

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