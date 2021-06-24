Михаил Гуцериев из-за санкций ЕС может лишиться вознаграждений за песни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Михаил Гуцериев как поэт-песенник недосчитается авторских отчислений за исполнение своих произведений в Европе, сообщает РБК. Sputnik узнал, какие условия в данной сфере действуют в Беларуси.

Сочинение песен – хобби Михаила Гуцериева. И оно не может считаться ключевым источником дохода. Тем не менее, ограничения косвенно могут коснуться и творчества бизнесмена.

"Горький вкус бузины"

Гуцериев в России владеет семью музыкальными радиостанциями, объединенными в холдинг Krutoy Media – по имени продюсера Игоря Крутого. Они транслируют в том числе песни на тексты самого бизнесмена. Например, их исполняют Алла Пугачева, Григорий Лепс, Наташа Королева, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, Николай Басков. Love Story входит в репертуар Михаила Шуфутинского, "Горький вкус бузины" – Любови Успенской, а "Вишневые розы" пел Иосиф Кобзон. Всего на счету автора более 300 стихотворений, положенных на музыку.

В Европе есть русскоязычные радиостанции, эфир которых заполняет популярная музыка. Все европейские счета включенных в санкционный список заблокируют. Если у Гуцериева есть договор с организацией коллективного управления правами в ЕС, то она, чтобы избежать возможных проблем, должна заморозить деньги, предназначенные Гуцериеву, на специальном счете и перестать перечислять роялти.

Если деньги переводятся в российские организации единым платежом, а распределяют их уже в России, проблем с выплатами быть не должно.

Теоретически радиостанции могут отчислять авторские "до востребования", и деньги удастся забрать, когда ограничения снимут.

Как работает система авторских отчислений в Беларуси?

В Беларуси авторские вознаграждения перечисляют по такой же схеме. А обязательное правило 75 процентов белорусской музыки в эфире радиостанций потенциально создает условия для того, чтобы отечественные поэты и композиторы зарабатывали. Важное уточнение: исполнители, если они не авторы песен, вознаграждение не получают.

В нашей стране структурой коллективного управления выступает Национальный центр интеллектуальной собственности. По сути, это посредник, в том числе и при возникновении споров и их разрешении в суде.

И авторы, и радиостанции заключают с НЦИС договоры. Первые получают персональный счет, на который перечисляются средства, вторые устанавливают условия взаимодействия. "Призовой фонд" формируется из доходов на рекламу (5 процентов) или оформляется единой ежемесячной выплатой в 50 базовых величин для радио и 5 базовых величин – для интернет-вещания.

Каждый месяц станции отправляют в НЦИС акт о количестве прозвучавших песен с указанием суммы вознаграждения.

В лучшие времена в условиях востребованности (частого звучания) белорусские авторы (и слов, и музыки) могли получать до 300 долларов в месяц. Есть и те, кто долгое время не забирает деньги. НЦИС периодически публикует отчеты о разных аспектах интеллектуального права, и отдельные разделы информируют об авторских отчислениях.

Интересы Гуцериева в Беларуси

В журнале ЕС, после публикации в котором решения вступают в силу, Гуцериев назван "известным российским бизнесменом, имеющим деловые интересы в Беларуси в таких сферах, как энергетика, калийные удобрения, гостиничный бизнес и другие".

Компания Гуцериева "Славкалий" реализует в Беларуси масштабный инвестпроект по производству калийных удобрений. Он оценивается в два миллиарда долларов (1,4 миллиарда финансирует Банк развития Китая).

Холдинг "Сафмар" через подконтрольные компании поставляют в Беларусь нефть, причем поставки продолжались и во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года.

Также Гуцериев активно вкладывает средства в белорусский IT-сектор.

Что предусматривают санкции?

Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси начал действовать 21 июня после опубликования решения в официальном журнале ЕС. Речь о заморозке активов еще 8 предприятий и 78 граждан. Европейским бизнесменам и компаниям запрещено предоставлять средства тем, кто внесен в список. Также включенные в перечень не смогут попасть в страны ЕС.

Ограничительные меры Евросоюза в отношении Беларуси теперь распространяются на 166 физических и 15 юридических лиц.

Новые санкции стали реакцией на вынужденную посадку самолета Ryanair "Афины – Вильнюс" 23 мая. Летчикам сообщили о заложенной бомбе, которую в итоге не нашли. Однако был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским.

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