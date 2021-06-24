Лукашенко поставил планку по зарплатам белорусов к концу пятилетки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Гродненскую область.

"Если мы за пятилетку по 700-800 долларов средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно", - отметил президент.

Он подчеркнул, что особенно нужно подтянуть зарплату тем, чей уровень доходов не дотягивает до средней зарплаты по стране.

Напомним, что впервые Лукашенко о средней зарплате в 500 долларов говорил в 2006 году. Спустя пять лет ставил задачу достичь зарплаты в 1000 долларов за пятилетку.

Сейчас средняя зарплата в Беларуси колеблется в пределах 500 долларов. В апреле этого года номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 1398,2 белорусских рублей (551 долларов по сегодняшнему курсу Нацбанка - Sputnik).

Белорусский лидер 24 июня с рабочим визитом находится в Гродненской области, в частности, он посетил ряд предприятий в Свислочском районе.

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