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Лукашенко поставил планку по зарплатам белорусов к концу пятилетки
24.06.2021 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Гродненскую область.
"Если мы за пятилетку по 700-800 долларов средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно", - отметил президент.
Он подчеркнул, что особенно нужно подтянуть зарплату тем, чей уровень доходов не дотягивает до средней зарплаты по стране.
Напомним, что впервые Лукашенко о средней зарплате в 500 долларов говорил в 2006 году. Спустя пять лет ставил задачу достичь зарплаты в 1000 долларов за пятилетку.
Сейчас средняя зарплата в Беларуси колеблется в пределах 500 долларов. В апреле этого года номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 1398,2 белорусских рублей (551 долларов по сегодняшнему курсу Нацбанка - Sputnik).
Белорусский лидер 24 июня с рабочим визитом находится в Гродненской области, в частности, он посетил ряд предприятий в Свислочском районе.
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Как отметил глава государства, необходимо подтянуть заработную плату тем, кто получает меньше средней зарплаты по стране.
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