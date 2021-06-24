Президент задумался о диверсификации в связи с санкциями

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Если наше поколение сейчас не заложит основу, то молодым людям, новому поколению будет очень тяжело, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Гродненской области.

"Надо думать и в связи с санкциями о диверсификации. Не надо страдать, что нам некуда продавать", - обратился к чиновникам Александр Лукашенко.

По его словам, в связи с этим не должно быть обрушения экономики и не нужно пугать этим власти республики. Поэтому Беларусь выдержит и, в том числе, потому что есть с кем работать.

Ранее стало известно, что западные страны приняли решение ввести секторальные санкции против Беларуси. Решение было продиктовано инцидентом с посадкой авиалайнера компании Ryanair. После сообщения о возможном минировании пассажирского рейса самолет был вынужден сесть в аэропорте белорусской столицы. После паспортного контроля власти задержали гражданина РБ Романа Протасевича и гражданку РФ Софью Сапегу.

Приватизации не будет

При этом глава государства призвал новое поколение чиновников на местах закладывать прочный фундамент в экономике, чтобы он послужил для развития республики в будущем.

"Если наше поколение сейчас не заложит основу, то молодым людям, новому поколению будет очень тяжело", - признался белорусский лидер.

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"Вы же видите: у нас новое поколение беглых. Они о чем говорят? Как отобрать и поделить. Они не говорят о том, что надо производить, сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Нет. Приватизация", - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, они таким образом рассчитаются за собственное содержание. Поэтому он в очередной раз призвал никому не отдавать белорусское государство.

"И надо же будет рассчитаться за то, что их там содержат. Поэтому ни в коем случае нельзя страну никому отдавать", - подчеркнул глава государства.

От каждого председателя по подарку

Александр Лукашенко опять заявил, что ставил правительству и председателям облисполкомов задачи выбрать точки роста по районам и областям.

"То есть каждый губернатор должен достать и положить народу "в подарок" крупный инвестиционный проект в течение пяти лет", - пояснил детали задачи он.

После чего напомнил, что в Гродненской области планируется построить новый азотный комбинат, что автоматически придает такому проекту общереспубликанское значение.

"Это будет крупный проект, но губернатор должен подумать о еще одном, среднем проекте, именно личном, можно сказать. Председатели райисполкомов должны подумать, что они оставят после себя, объект, которым вы будете гордиться", - поручил глава государства.

Свободные экономические зоны и трения

Александр Лукашенко отметил, что нужно принимать решение о том, чтобы прекратить расширение свободных экономических зон, чтобы это осуществлялось только точечно.

"Привезли высокие технологии - мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия", - считает он.

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При этом он поручил чиновникам продумать этот вопрос и внести предложения о том, как прекратить подобную практику расширения СЭЗ, потому что "не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы или помочь по сырью. Мы можем в частном порядке это сделать".

Глава государства также отметил, что разногласия между странами не должны переходить на народы, потому что между ними складываются хорошие отношения, а людям не нужна война.

"Поэтому смотрите, чтобы у нас не было трений на межнациональной почве. У нас никогда не было этой проблемы", - уверен он.

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