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Евросоюз вводит секторальные экономические санкции в отношении Беларуси
24.06.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Евросоюз официально ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении совета ЕС.
"Совет ЕС сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси", - говорится пресс-релизе Совета ЕС.
Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли с Беларусью нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.
Кроме того, Беларуси ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза.
"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекращает любые выплаты по существующим соглашениям и проектам в государственном секторе", - сообщил Совет ЕС.
Странам Евросоюза также предписано ограничить доступ к многосторонним программам регионального развития.
Бессилие Запада
Во время рабочей поездки по Гродненской области в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение санкций против Беларуси говорит о
Глава государства подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.
Четвертый пакет санкций
В понедельник 21 июня Европейский союз расширил
Под
Глава евродипломатии Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Беларуси, сказав, что "все будет зависеть от ситуации в стране".
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Под запрет попадают нефтехимическая продукция, калийные удобрения, будет ограничен доступ республики и к финансовым рынкам ЕС.
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