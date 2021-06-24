Евросоюз вводит секторальные экономические санкции в отношении Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Евросоюз официально ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси", - говорится пресс-релизе Совета ЕС.

Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли с Беларусью нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.

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Кроме того, Беларуси ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза.

"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекращает любые выплаты по существующим соглашениям и проектам в государственном секторе", - сообщил Совет ЕС.

Странам Евросоюза также предписано ограничить доступ к многосторонним программам регионального развития.

Бессилие Запада

Во время рабочей поездки по Гродненской области в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение санкций против Беларуси говорит о бессилии Запада .

Глава государства подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.

Четвертый пакет санкций

В понедельник 21 июня Европейский союз расширил санкционные списки против Беларуси. В них 86 фигурантов: ЕС заморозит активы восьми предприятий и меры воздействия на 78 граждан.

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Под новые ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники. В перечне, в частности, председатель Президентского спортивного клуба и средний сын главы государства Дмитрий Лукашенко, первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин, замминистра внутренних дел Николай Карпенков, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский и другие.

Синхронно с ЕС санкции по Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. Ранее Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Беларуси, сказав, что "все будет зависеть от ситуации в стране".

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