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Курсы валют на 24 июня
24.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар на торгах в среду подешевел, евро и российский рубль подорожали. Доллар стоит 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 3 копейки. 3 рубля 49 копеек стоят 100 российских.
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Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар на торгах в среду подешевел, евро и российский рубль подорожали. Доллар стоит 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 3 копейки. 3...
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