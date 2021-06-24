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Переговоры о вступлении Беларуси в ВТО осталось завершить с пятью сторонами

24.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Переговоры о вступлении в ВТО осталось завершить с пятью сторонами. Это ЕС, США, Канада, Украина и Новая Зеландия. Об этом накануне рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси. Он также отметил, что вступление в ВТО - это не только преимущества для страны, но и обязательства. Однако положительных сторон намного больше, чем отрицательных. Это позволит еще больше открыть страну для привлечения инвестиций. Благодаря им в государстве будут создаваться новые рабочие места, возрастет конкуренция на рынке труда, подразумевающая повышение заработных плат и в целом благосостояния людей.


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Переговоры о вступлении в ВТО осталось завершить с пятью сторонами. Это ЕС, США, Канада, Украина и Новая Зеландия. Об этом накануне рассказал посол по особым...
 
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