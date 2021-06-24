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Доллар США и евро подешевели на торгах в четверг
24.06.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн - Sputnik. Евро и доллар США упали в цене, российский рубль подорожал по итогам торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро упал на 0,05%, доллар США уменьшил в стоимости 0,11%, российский рубль подскочил на 0,37%.
По итогам торгов 24 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
Сейчас средняя зарплата в Беларуси колеблется в пределах 500 долларов. В апреле этого года номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 1398,2 белорусских рублей (551 доллар по сегодняшнему курсу Нацбанка - Sputnik).
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что зарплата белорусов к концу пятилетки
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Российский рубль, наоборот, набрался сил, прибавив в стоимости прибавил по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг.
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