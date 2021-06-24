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Доллар США и евро подешевели на торгах в четверг

24.06.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. Евро и доллар США упали в цене, российский рубль подорожал по итогам торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро упал на 0,05%, доллар США уменьшил в стоимости 0,11%, российский рубль подскочил на 0,37%.

По итогам торгов 24 июня на бирже установлены следующие курсы:

  • евро – 3,02 белорусских рубля
  • доллар США – 2,53 рубля
  • 100 российских рублей – 3,50 рубля

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Сейчас средняя зарплата в Беларуси колеблется в пределах 500 долларов. В апреле этого года номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 1398,2 белорусских рублей (551 доллар по сегодняшнему курсу Нацбанка - Sputnik).

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль, наоборот, набрался сил, прибавив в стоимости прибавил по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг.
 
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