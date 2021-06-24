"Бобруйскагромаш" подписал дистрибьюторское соглашение с торговым домом в РФ

Источник материала: БелТА

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и ООО "Торговый дом "Бобруйскагромаш" подписали дистрибьюторское соглашение о совместном продвижении продукции холдинга на 2021-2022 годы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

ООО "Торговый дом "Бобруйскагромаш" является официальным представителем холдинга "Бобруйскагромаш" в Российской Федерации с 2015 года. За время сотрудничества российским партнером была сформирована товаропроводящая сеть, включающая в себя более 100 дилеров, филиалов и региональных представительств, охватывающих всю территорию страны. "Благодаря слаженной и оперативной работе ООО "Торговый дом "Бобруйскагромаш" рост экспортных поставок техники за последний отчетный период составил 150%", - отметили в пресс-службе.

В соответствии с подписанным сегодня соглашением российский партнер продолжит обеспечивать комплексные поставки сельскохозяйственной техники для аграриев Российской Федерации, предоставит оптимальные условия для ее приобретения и сервисного обслуживания.

"Подписание такого соглашения свидетельствует о стабильности и серьезности двусторонних отношений. "Бобруйскагромаш" является одним из немногих производителей, который выпускает широчайшую гамму современной техники для эффективного ведения сельского хозяйства", - подчеркнул генеральный директор ООО "Торговый дом "Бобруйскагромаш" Андрей Усик.





Фото ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш"

"Мы понимаем наше будущее и чувствуем нашего постоянного партнера. Мы уверены, что будем поставлять сельскохозяйственную технику с нормальными объемами и приростом в 2021-2022 годах", - отметила генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич.

Как отметил маркетинг-директор по работе на рынках Беларуси и Ближнего зарубежья Владимир Дайнеко, на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России между двумя предприятиями планируется подписание крупного контракта. "Будет подписан контракт на поставку техники во втором полугодии. В ближайшей перспективе холдинг "Бобруйскагромаш" будет расширять свое присутствие на рынке Российской Федерации за счет номенклатуры продаж, увеличения доли в уже освоенных сегментах рынка и выхода на новые", - рассказал Владимир Дайнеко.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-