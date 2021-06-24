ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Немного выросла: Белстат назвал среднюю зарплату белорусов в мае

24.06.2021 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. Средняя зарплата у белорусов в мае немного выросла по сравнению с апрелем, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Так, средняя зарплата белорусов в мае составила 1419,6 белорусских рублей, в апреле эта сумма была равна 1398,2 рублям. То есть, она незначительно выросла – на 21,4 белорусских рубля.

Если пересчитать белорусскую зарплату на нынешний курс доллара, выйдет около 560 долларов. Правда, стоит помнить, что данные Белстата о средней зарплате по стране публикуются без вычетов налоговых отчислений: это 13% подоходного налога и 1% обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты.

Минимальную заработную плату в Беларуси с 1 января 2021 года увеличили до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на 2021 год по республике".

Президент Беларуси Алексанр Лукашенко в четверг заявил, что необходимо подтянуть заработную плату тем, кто получает меньше средней зарплаты по стране. Также он поставил задачу – зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя заработная плата в мае превысила заветные "по пятьсот" долларов, но президент страны в четверг поставил новую задачу - 800 долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Транснефть" отрицает наличие заявок на поставки нефти на НПЗ "Нафтан"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by