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Немного выросла: Белстат назвал среднюю зарплату белорусов в мае
24.06.2021 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн - Sputnik. Средняя зарплата у белорусов в мае немного выросла по сравнению с апрелем, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Так, средняя зарплата белорусов в мае составила 1419,6 белорусских рублей, в апреле эта сумма была равна 1398,2 рублям. То есть, она незначительно выросла – на 21,4 белорусских рубля.
Если пересчитать белорусскую зарплату на нынешний курс доллара, выйдет около 560 долларов. Правда, стоит помнить, что данные Белстата о средней зарплате по стране публикуются без вычетов налоговых отчислений: это 13% подоходного налога и 1% обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты.
Минимальную заработную плату в Беларуси с 1 января 2021 года увеличили до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на 2021 год по республике".
Президент Беларуси Алексанр Лукашенко в четверг заявил, что необходимо подтянуть заработную плату тем, кто получает меньше средней зарплаты по стране. Также он поставил задачу – зарплата белорусов к концу пятилетки
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Средняя заработная плата в мае превысила заветные "по пятьсот" долларов, но президент страны в четверг поставил новую задачу - 800 долларов.
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