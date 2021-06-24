Немного выросла: Белстат назвал среднюю зарплату белорусов в мае

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. Средняя зарплата у белорусов в мае немного выросла по сравнению с апрелем, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Так, средняя зарплата белорусов в мае составила 1419,6 белорусских рублей, в апреле эта сумма была равна 1398,2 рублям. То есть, она незначительно выросла – на 21,4 белорусских рубля.

Если пересчитать белорусскую зарплату на нынешний курс доллара, выйдет около 560 долларов. Правда, стоит помнить, что данные Белстата о средней зарплате по стране публикуются без вычетов налоговых отчислений: это 13% подоходного налога и 1% обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты.

Минимальную заработную плату в Беларуси с 1 января 2021 года увеличили до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на 2021 год по республике".

Президент Беларуси Алексанр Лукашенко в четверг заявил, что необходимо подтянуть заработную плату тем, кто получает меньше средней зарплаты по стране. Также он поставил задачу – зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов .

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