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"Транснефть" отрицает наличие заявок на поставки нефти на НПЗ "Нафтан"
24.06.2021 16:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан" на третий квартал нет, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
Ранее в комментарии для Sputnik заместитель гендиректора "Нафтана" по идеологической работе и соцразвитию Сергей Евтушик
По его данным, нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке должен переработать в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти.
Заявки отсутствуют
"Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора "Нафтана" по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что "Транснефть" занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на "Нафтан", – сказал пресс-секретарь "Транснефти".
По его словам, "Транснефть" является транспортной компанией, которая работает по заявкам производителей нефти, таких как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Татнефть", которые и осуществляют поставки потребителям.
"Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы "фигурируем в графике поставок Минэнерго", по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера", – считает Игорь Демин.
После чего добавил, что "в этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти".
"На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан", – резюмировал пресс-секретарь российской транспортной компании.
Схема поставок может работать
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков во время конференции "Россия и Беларусь: на пути к единой промышленной политике"
По его словам, перед лицом возможных экономических санкций крупные российские поставщики черного золота откажутся от прямых поставок на НПЗ в Новополоцке.
"Это будут какие-то небольшие производители нефти, хотя в реальности большие российские компании на территории России будут перепродавать объемы нефти ни к чему не обязывающим ООО, которые и будут поставщиками сырья", – пояснил аналитик.
Игорь Юшков констатировал, что даже если такое ООО внесут в список компаний, подпавших под действие санкции, фактически это никак на работе не скажется. Потому что расчеты могут проводиться в российских рублях, а счетов в иностранных банках при этом не будет, как и активов за границей.
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Российский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" не поставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке.
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