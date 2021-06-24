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В переговорах по зоне свободной торговли ЕАЭС и Египта отмечается существенный прогресс

24.06.2021 17:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Египет достигли существенного прогресса в переговорах по заключению соглашения о свободной торговле. Об этом БЕЛТА сообщил представитель торгового блока Евразийской экономической комиссии Алексей Ашихмин по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с министром торговли и промышленности Египта Невин Гамеа.

"Стороны отметили успешное проведение четвертого раунда переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Арабской Республикой Египет, который состоялся 21-23 июня в Москве. Андрей Слепнев и Невин Гамеа подчеркнули, что командам удалось достичь существенного прогресса в переговорах", - проинформировал представитель торгового блока ЕЭК.

Министры договорились провести очередной раунд переговоров в ноябре текущего года в Египте. До этого времени переговорные команды продолжат интенсивное взаимодействие. "Также в рамках встречи стороны затронули актуальные вопросы международной торговой повестки", - добавил Алексей Ашихмин.-0-

 
 
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Об этом сообщил представитель торгового блока Евразийской экономической комиссии Алексей Ашихмин по итогам состоявшейся в Москве встречи члена Коллегии...
 
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