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Спрос падает, но цены растут. Обзор по загородной недвижимости за май 2021 года
24.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Предложение сократилось практически во всех сегментах. Сильнее всего за месяц уменьшилось число недостроенных домов – сразу на 5%, и дач – на 1%. Исключением стали старые дома (с годом постройки до 2010 года), количество которых на рынке за месяц, напротив, увеличилось на 1.5%.
Спрос
Ситуация с продажами на рынке загородной недвижимости в конце весны 2021 года также пошла по другому сценарию: если обычно число сделок сезонно растет, то в мае текущего года, напротив, домов, дач и других объектов купили меньше, чем в апреле. Так, в Минском районе количество сделок купли-продажи за месяц сократилось на 2%, а в близлежащих районах еще заметнее – сразу на 9%.
Цены
Цены, напротив, по сравнению с апрелем подросли в большинстве сегментов. Существеннее всего – у участков (+3%). Дачи и дома, построенные до 2010 года, в среднем стали дороже на 1.4% и 1.1% соответственно. Небольшое снижение цен наблюдалось только у современных (-0.7% за месяц) и недостроенных домов (-0.5%).
Ситуация в Минске
Предложение домов в столице, напротив, растет уже четвертый месяц подряд. По сравнению с апрелем их число увеличилось на 3% и достигло своего нового максимума. В то же время существенных изменений в ценах не произошло: квадратный метр прибавил за месяц 0.6% и продавался в среднем за 1131 $.
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