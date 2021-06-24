Спрос падает, но цены растут. Обзор по загородной недвижимости за май 2021 года

Источник материала: realt.by

Предложение сократилось практически во всех сегментах. Сильнее всего за месяц уменьшилось число недостроенных домов – сразу на 5%, и дач – на 1%. Исключением стали старые дома (с годом постройки до 2010 года), количество которых на рынке за месяц, напротив, увеличилось на 1.5%.

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Ситуация с продажами на рынке загородной недвижимости в конце весны 2021 года также пошла по другому сценарию: если обычно число сделок сезонно растет, то в мае текущего года, напротив, домов, дач и других объектов купили меньше, чем в апреле. Так, в Минском районе количество сделок купли-продажи за месяц сократилось на 2%, а в близлежащих районах еще заметнее – сразу на 9%.