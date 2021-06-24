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За первый день MILEX-2021 подписаны контракты на $20 млн

24.06.2021 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. За первый день работы оружейного салона MILEX-2021, который проходит в Минске, было подписано пять контрактов на 20 миллионов долларов, сообщил журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Он отметил, что еще вчера, в презентационный день стартовали деловые переговоры.

"Был проведен целый ряд встреч и переговоров, подписаны пять контрактов. Общая сумма составила порядка 20 миллионов долларов США. Это контракты на поставку продукции белорусских предприятий в интересах наших партнеров", - заявил Пантус.

Глава ВПК отметил, что потенциальным заказчикам интересна практически вся экспозиция выставки, поэтому на MILEX постарались представить только те разработки, которые гарантированно пользуются спросом.

"Не для масштабности, а именно ключевые и наиболее актуальные на рынке вооружений изделия", - резюмировал он.

Ранее Дмитрий Пантус отметил, что Беларусь ежегодно поставляет в Россию военную продукцию на 250-300 млн долларов.

Что Беларусь показывает на MILEX-2021

На 10-й Международной выставке оружия и техники MILEX, которая в эти дни проходит в Минске, Беларусь представила бронетранспортер VOLAT 2 собственной разработки, ударные беспилотники УБАК-25 "Чекан" и УБАК-70 "Ловчий". Помимо бронированной техники белорусского производства на выставке представлены новая версия РСЗО "Град", зенитные ракетные комплексы семейства "Тор", "Бук-М2Э", зенитные ракетные системы "Антей-4000" и другие зарубежные разработки.

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Теги: Минск
 
 
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Организаторы полагают, что в этом году по итогам работы выставки общая сумма заключенных сделок превысит прогнозировавшиеся до начала форума цифры.
 
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