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За первый день MILEX-2021 подписаны контракты на $20 млн
24.06.2021 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн - Sputnik. За первый день работы оружейного салона MILEX-2021, который проходит в Минске, было подписано пять контрактов на 20 миллионов долларов, сообщил журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
Он отметил, что еще вчера, в презентационный день стартовали деловые переговоры.
"Был проведен целый ряд встреч и переговоров, подписаны пять контрактов. Общая сумма составила порядка 20 миллионов долларов США. Это контракты на поставку продукции белорусских предприятий в интересах наших партнеров", - заявил Пантус.
Глава ВПК отметил, что потенциальным заказчикам интересна практически вся экспозиция выставки, поэтому на MILEX постарались представить только те разработки, которые гарантированно пользуются спросом.
"Не для масштабности, а именно ключевые и наиболее актуальные на рынке вооружений изделия", - резюмировал он.
Ранее Дмитрий Пантус отметил, что Беларусь ежегодно поставляет в Россию военную продукцию на
Что Беларусь показывает на MILEX-2021
На 10-й Международной выставке оружия и техники MILEX, которая в эти дни проходит в Минске, Беларусь представила бронетранспортер
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Организаторы полагают, что в этом году по итогам работы выставки общая сумма заключенных сделок превысит прогнозировавшиеся до начала форума цифры.
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