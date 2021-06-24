Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси. Что теперь ждет страну?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вадим Павлов, Sputnik.

О том, как новые санкции повлияют на экономику Беларуси, стоит ли гражданам ожидать массовых сокращений на работе и на какую помощь от России может рассчитывать республика – в материале Sputnik.

Суть новых санкций

В четверг Европейский союз официально ввел секторальные санкции против Беларуси, говорится в заявлении Совета ЕС. Эти меры включают в себя:

ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них;

запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций;

запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения;

ограничение доступа на финансовые рынки ЕС;

запрет на услуги страхования для белорусских властей;

остановку выплат Европейским инвестиционном банком по любым проектам в белорусском госсекторе.

В заявлении Совета ЕС указано, что санкции вводятся в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека в Беларуси, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. А также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая".

Разъяснения юристов по поводу действия секторальных санкций ЕС в отношении транзита из Беларуси будут готовы в течение недели.

Ранее, в понедельник, в силу вступил четвертый пакет санкций Евросоюза против Беларуси. Подробнее – тут >>

Помимо всего прочего, введенные в понедельник санкции затрагивают деятельность таких белорусских флагманов, как "Минский автомобильный завод" и "БелАЗ", а также "Новую нефтяную компанию", Logex и Globalcustom (таможенные услуги), Bremino Group (логистический оператор) и Sohra (продажа белорусских грузовиков, тракторов, самосвалов, стройматериалов). В список также включена "Белаэронавигация", которую в ЕС считают причастной к посадке самолета Ryanair в Минске.

Данные ограничения предусматривают замораживание активов компаний в Европейском союзе.

Возможные потери от санкций

Комментируя новые ограничения Запада, премьер-министр Беларуси Роман Головченко ранее заявил, что ущерб может составить 3% от ВВП. Глава белорусского правительства подчеркнул, что никто не будет сидеть и ждать, пока данный кумулятивный эффект на себе ощутит Беларусь.

Если говорить о перечисленных компаниях, то европейские санкции сильно по ним не ударят, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

"МАЗ, например, экспортирует свою продукцию в соседнюю Польшу и Литву, но в небольшом объеме. Главные рынки сбыта - Азия, Африка, постсоветское пространство. Компоненты, в основном, поставляются из России, но если и есть какие-то критические элементы, то их можно получить через посредников, например, российских. То же касается и всех остальных компаний", - рассказал эксперт.

А вот санкции против "Беларуськалия" станут более тяжелым ударом для экономики республики, считает он.

"Однако потерю европейского рынка можно компенсировать разменом с российскими экспортерами, которые займут долю белорусов, но представят возможности для расширения экспорта на других рынках. Кроме того, по всей видимости, белорусские производители удобрений смогут воспользоваться как льготными тарифами "Российских железных дорог", так и подготовленной для перевалки удобрений инфраструктурой Мурманского порта", - заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.

Сегодня львиная доля поставок белорусского калия (в 2020 году экспортировано удобрений на $196 млн) поставляется в Евросоюз через литовский порт Клайпеда, где минимум 30% грузопотока составляет продукция белорусской компании. А после перенаправления белорусского нефтепотока в Усть-Лугу, может быть, уже и больше, отмечает руководитель отдела аналитики исследовательского центра Международной торговли и интеграции Вячеслав Коломин.

"Полное ограничение импорта из Беларуси или транзита по территории ЕС белорусских товаров приведет к существенным потерям ряда отраслей и стран внутри самого Евросоюза, а также дефициту калия в мире", - заявил он.

Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис признал в эфире национального радио LRT, что секторальные санкции скажутся на экономике Литвы. Помимо порта в Клайпеде чиновник предрек потери для государственной компании "Литовские железные дороги", которая организует доставку белорусских удобрений в порт.

Доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгения Шавина также считает, что серьезных последствий для экономики Беларуси от санкций в долгосрочном периоде не будет.

"Да, будут последствия в краткосрочном периоде. Так, например, уже во вторник снизилась стоимость евробондов Беларуси на Франкфуртской фондовой бирже. Безусловно упадет стоимость акций попавших под санкции компаний на бирже, они потеряют часть прибыли. Но все это временные трудности. Насчет того, что какие-то отрасли окажутся парализованными - вряд ли. Просто указанным компаниям нужно будет пересмотреть их внешнеэкономическую стратегию. Да, понадобится время, чтобы найти новых партнеров взамен европейских, но в целом, думается, что компании смогут найти выход. В этом им мог бы помочь опыт российских предприятий в аналогичных отраслях, в отношении которых в свое время были введены санкции", - считает Евгения Шавина.

По мнению эксперта, массовых увольнений из-за санкций гражданам Беларуси ожидать не стоит, однако эти ограничения могут отразиться на доходах работников указанных в пакете ЕС предприятий.

"В связи с сокращением прибыли, компании будут вынуждены сокращать издержки, а это скажется на заработных платах сотрудников. Здесь очень важна роль государственной поддержки компаниям, попавшим под санкции. Возможно, предоставление субсидий и налоговых послаблений на какой-то период позволит сохранить рабочие места и компенсировать часть потерь предприятиям", - заявила она.

При этом, по словам Вячеслава Коломина, усиление санкционного давления может привести к тому, что единственной возможностью для сохранения промышленного потенциала страны, занятости и предотвращения "финансового истощения" станет продажа некоторых активов, в том числе в пользу российских компаний.

"Уже заметны обсуждения об объединении "Беларуськалия" и "Уралхима", продаже Belavia "Аэрофлоту", - отметил он.

Друг в беде не бросит

В случае введения Западом санкций Россия не бросит Беларусь . Об этом заявил посол РФ в республике Евгений Лукьянов на пресс-конференции в МПЦ Sputnik. Он отметил, что ограничения, как правило, вводятся в отношении тех предприятий, которые работают на экспорт.

"Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Именно поэтому эти санкции носят такой точечный характер, чтобы подорвать эту часть экспортной активности и ударить по формированию бюджета", - сказал Евгений Лукьянов.

Он заверил, что российская сторона готова открыть свой рынок для товаров, которые Беларусь перенаправит с рынка Евросоюза.

"Чем дальше, тем больше белорусская и российская экономики будут смешиваться и превращаться в единый механизм, потому что слияние экономик - главный тренд интеграции между странами, - отмечает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Такое решение давно принято, однако некоторое время тормозилось из-за многовекторности белорусской политики, но сейчас, в условиях санкций, слияние становится естественным и оно ускорится".

Эксперт убежден, что главной помощью со стороны России станет именно ускорение интеграции, ускорение механизмов работы экономик, предоставление белорусским предприятиям места на российском рынке, инвестиции в белорусские предприятия, их совершенствование в области технологий, а также создание единых производственных цепочек, включающих белорусские предприятия в российские промышленные комплексы.

"Предоставление помощи за счет углубления интеграции может оказать белорусской экономике гораздо более позитивное воздействие, чем те же санкции. Будет сохранение двух политических систем при единой экономике. Самостоятельное государство, свое руководство, своя конституция, свое законодательство, но экономический комплекс сольется. Две политические системы и одна экономическая. Плюс интеграции – не потребуется дополнительных вложений. Будучи интегрированными, компании будут зарабатывать больше, чем при получении кредитов", - рассказал Алексей Зубец.

С ним соглашается и политолог Дмитрий Абзалов. По его словам, интеграция решит ряд существующих у Беларуси проблем – например таких, как ограничение на нефтепереработку и на экспорт калийных удобрений.

"Беларусь получает около 3 млрд долларов в бюджет с экспорта, и 200 млн долларов из них приходится на рынок Евросоюза. С этой точки зрения, за счет создания совместных предприятий, скажем, единого маркетинга "Беларуськалия" с "Уралкалием", можно решить ряд вопросов - в случае смешения импортеру будет сложно понять, какая продукция российская, а какая белорусская", - заявил Дмитрий Абзалов.

Еще одна важная графа, отмечает эксперт, это экспорт энергоносителей. "Раньше Беларусь их экспортировала через прибалтийские порты, а сейчас можно через Усть-Лугу", - заключил он.

"Ничуть не сомневаюсь, что санкции будут способствовать сближению России и Беларуси и только укрепят взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства (СГ). Кроме того, наверняка это ускорит принятие и реализацию дорожных карт СГ, к обсуждению которых вернулись в этом году. Безусловно, введение санкций нанесет ущерб и разрушит инфраструктуру отношений Беларуси с ЕС, но, пока Минск сохраняет поддержку России, изменений не будет. Подобные действия со стороны ЕС, США Великобритании и Канады только подтолкнут Беларусь усиливать сотрудничество в рамках таких интеграционных объединений, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и прочих", - резюмировала Евгения Шавина.

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