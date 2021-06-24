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Гуцериев выходит из совета директоров Русснефти
24.06.2021 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн - Sputnik. Российский бизнесмен Михаил Гуцериев покидает "Русснефть", говорится в официальном заявлении компании.
Ранее стало известно, что бизнесмен контролирующий группу компаний Сафмар попал под санкции ЕС. Новые рестрикции были запущены 21 июня в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.
"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров "Русснефть". Соответствующее заявление поступило в компанию", - сообщили в пресс-службе "Русснефти".
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Решение продиктовано попаданием под санкции, которые ввел Европейский Союз против белорусских властей и близких к ним бизнесменов.
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