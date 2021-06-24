Фондовые индексы США обновили очередные рекорды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Ключевые фондовые индексы США обновили очередные исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.

В четверг промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,81% – до 34149,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на такую же величину – до 14387 пунктов.

При этом индекс NASDAQ поставил в ходе торгов новый рекорд – 14389,1 пункта.

Оптимизм на финрынках определяется статистическими данными по США: они оправдали позитивные ожидания аналитиков, а также укрепили надежды на восстановление экономики страны.

ВВП Штатов в первом квартале текущего года вырос на 6,4%. Кроме того, количество заявок на пособие по безработице за истекшую неделю уменьшилось на семь тысяч (до 411 тысяч).

Также инвесторы ждут встречи президента Джо Байдена и группы сенаторов, где будет рассмотрен вопрос инфраструктурного пакета. Глава государства предложил выделить около двух триллионов долларов на развитие инфраструктуры и еще столько же – на создание рабочих мест в стране.