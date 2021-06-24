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Секторальные санкции ЕС по Беларуси вступят в силу в пятницу
24.06.2021 18:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Экономические секторальные санкции Евросоюза по Беларуси вступят в силу в пятницу 25 июня, соответствующий документ размещен на сайте официального журнала ЕС.
В обнародованном решении ЕС сообщается, что ограничительные меры в отношении республики "начинают действовать на следующий день после публикации в официальном журнале". Таким образом, санкции начнут действовать уже в пятницу 25 июня.
В четверг 24 июня Евросоюз
Ограничительные меры коснутся запрета на экспорт в республику технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.
Кроме того, Беларуси будет ограничен доступ на финансовые рынки Евросоюза.
Бессилие Запада
Во время рабочей поездки по Гродненской области в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение санкций против Беларуси говорит о
Глава государства подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.
Четвертый пакет санкций
В понедельник 21 июня Европейский союз расширил
Под
Глава евродипломатии Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Беларуси, сказав, что "все будет зависеть от ситуации в стране".
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Ранее в отношении республики был введен четвертый пакет экономических санкций, в "черный список" попали восемь предприятий и 78 граждан.
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