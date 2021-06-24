Секторальные санкции ЕС по Беларуси вступят в силу в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Экономические секторальные санкции Евросоюза по Беларуси вступят в силу в пятницу 25 июня, соответствующий документ размещен на сайте официального журнала ЕС.

В обнародованном решении ЕС сообщается, что ограничительные меры в отношении республики "начинают действовать на следующий день после публикации в официальном журнале". Таким образом, санкции начнут действовать уже в пятницу 25 июня.

В четверг 24 июня Евросоюз принял секторальные экономические санкции против Беларуси.

Ограничительные меры коснутся запрета на экспорт в республику технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.

Кроме того, Беларуси будет ограничен доступ на финансовые рынки Евросоюза.

Бессилие Запада

Во время рабочей поездки по Гродненской области в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение санкций против Беларуси говорит о бессилии Запада .

Глава государства подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем", - заявил он.

Четвертый пакет санкций

В понедельник 21 июня Европейский союз расширил санкционные списки против Беларуси. В них 86 фигурантов: ЕС заморозит активы восьми предприятий и меры воздействия на 78 граждан.

>>>Российский аналитик рассказал, как белорусская нефтянка обойдет санкции

Под новые ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники. В перечне, в частности, председатель Президентского спортивного клуба и средний сын главы государства Дмитрий Лукашенко, первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин, замминистра внутренних дел Николай Карпенков, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский и другие.

Синхронно с ЕС санкции по Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. Ранее Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Беларуси, сказав, что "все будет зависеть от ситуации в стране".

Читайте также: