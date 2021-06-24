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$ 8 тысяч за участок недалеко от Минска. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе

25.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. Участникам аукциона было предложено 3 лота, торгов не было ни по одному из них.

$ 8 тысяч за участок недалеко от Минска. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Участки находятся в деревнях Гончаровка (1) и Черниковщина (2).

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624882001601000379 расположен в д. Гончаровка. Земельный надел насчитывает 14,99 сотки и не имеет коммуникаций. Лот оценен в 30.000 рублей. Заявок на него не поступило.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624882007101000428 находится в д. Черниковщина. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения. Желающих купить участок тоже не нашлось. Лот был выставлен на торги за 20.000 рублей.

Лот № 3 – участок с кадастровым номером 624882007101000431 также находится в д. Черниковщина. Земельный надел насчитывает 12,33 сотки. Есть возможность подведения к дому газа и электричества. На участок было подано одно заявление. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21.000 рублей, или 8280 долларов США.

Деревня Черняховщина находится всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет.

Заболотский сельсовет расположен в 5 км на юго-запад от г. Смолевичи и 36 км от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 2 июля.

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Теги: Минск
 
 
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