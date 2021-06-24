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Ремонт за 3800$ - это реально? Обзор бюджетной квартиры в 29 "квадратов"

25.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ремонт за 3800$ - это реально? Обзор бюджетной квартиры в 29 "квадратов"
 
Теги: Гомель
 
 
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В этот раз Realt узнал, возможно ли сделать ремонт в квартире за 3800$. Прораб, строитель Иван Бурдилов рассказал с какими проблемами он столкнулся, на что не хватило...
 
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