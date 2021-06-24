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В Беларуси дорожают строительные материалы
25.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Мировая экономика после коронакризиса восстанавливается, в том числе за счет стимуляции мирового спроса через "печатный станок". Растет количество долларов и евро. Нефть вплотную подошла к максимуму 2018-го - $ 75 за баррель. Цены на медь и алюминий тоже на пике. Наблюдаем и рост цен на сырьевые товары.
Во всем мире стремительно дорожают строительные материалы. В Беларуси эту тенденцию также наблюдаем. Что не может не сказаться на стоимости жилья, причем еще на этапе строительства. Как отреагирует рынок? К чему готовиться белорусам? Спросим у нашего эксперта по вопросам недвижимости Юрия Жаркова (видео).
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Мировая экономика после коронакризиса восстанавливается, в том числе за счет стимуляции мирового спроса через "печатный станок". Растет количество долларов и...
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