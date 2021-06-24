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Беллегпром и Белтаможсервис укрепляют сотрудничество
25.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новые точки роста и возможности для развития. Концерн Беллегпром и Белтаможсервис укрепляют сотрудничество. Цель одна - сделать белорусские товары более конкурентоспособными в мире - то есть, увеличить экспортные поставки и снизить логистические затраты.
Покупательский интерес у иностранных потребителей на товары концерна растет - в этом году экспорт за рубеж прибавили 15 % к аналогичному периоду 2020-го. География продаж - порядка 70 стран. О перспективах нашего трикотажа Алина Лаппо (видео).
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Новые точки роста и возможности для развития. Концерн Беллегпром и Белтаможсервис укрепляют сотрудничество. Цель одна - сделать белорусские товары более...
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