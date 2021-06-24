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Звонки в Беларусь и Россию стали доступнее

25.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Звонки в Беларусь и Россию стали доступнее. Планы удешевить мобильную связь звучали с 2017-го, что весьма логично: в Союзном государстве должны быть и союзные тарифы. 

Сперва в качестве эксперимента на 2 месяца в конце 2020 года стоимость звонков уменьшили. В нынешнем году ввели сниженные роуминговые тарифы уже на постоянной основе. О полной отмене роуминга пока речи все же не идет. Ситуацию комментирует профильный министр с белорусской стороны. 

В начале апреля Владимир Семашко (посол Беларуси в России) анонсировал, что роуминг между нашими странами может быть отменен с 1 января 2022 года. Это может произойти после согласования всех межправительственных соглашений. 


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Звонки в Беларусь и Россию стали доступнее. Планы удешевить мобильную связь звучали с 2017-го, что весьма логично: в Союзном государстве должны быть и союзные...
 
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