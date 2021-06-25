"Самый лучший вариант - таунхаус". Все, что нужно знать о покупке недвижимости в Польше

Вид на жительство невозможно получить через покупку недвижимости. Но его можно получить через покупку бизнеса, через открытие фирм. Бизнес также можно связать с недвижимостью. Например, у нас строятся апарт-отели, и инвесторы покупают там целый этаж или 2-3 апартамента. Это у них уже функционирует как бизнес, это коммерческая недвижимость, мы ее оформляем на фирму и, соответственно, у человека фирма работает, бизнес - и через эту же фирму человек получает вид на жительство. Вначале временный, потом постоянный. Для того, чтобы получить постоянный вид на жительство, нужно 5 лет непрерывно находиться в Польше легально. Не обязательно вести деятельность. Важно, чтобы последние три года перед подачей документов на ПМЖ человек официально был трудоустроен и получал доход. Первые два года можно даже не работать.

Шанса попасть в долгострой практически нет.В Польше сильно защищены права покупателя первичной недвижимости. Все денежные средства, которые оплачиваются покупателем, поступают не на расчетный счет застройщика, а на целевой блокированный счет и уже потом банк выдает застройщикам эти деньги частями, в соответствии с планом реализации строительства. То есть, построили 30%, столько же получили.

Польские квартиры намного меньше. Именно небольшие по метражу квартиры пользуются спросом в Польше, потому что квадратный метр очень дорогой, если сравнивать с Беларусью, Украиной, Россией. Например, однокомнатная квартира может быть от 23 метров квадратных до стандартных 38-40. Двухкомнатная квартира может начинаться от 35 метров квадратных и до 55-58. Трехкомнатная квартира от 55 метров квадратных до 70 метров. А 100 "квадратов" - уже эксклюзив.

Зачастую застройщики возводят такие микрорайончики, состоящие из 5-7 домов, как правило, малой этажности – 4-5, не более. В этих домах первый этаж сдают под парикмахерские, магазины, так, чтобы выйти из дома - и всегда все рядом. Чаще всего еще подземный паркинг. Также после пандемии пользуется популярностью таунхаусы – небольшие домики, двухэтажные, до 100 квадратных метров, с участком земли. Как правило, они расположены на границах городов, там немного дешевле земля.

Для инвестиций покупают только квартиры. Таунхаусы - для комфортного проживания. И они хорошо подходят иностранцам. Потому что, как правило, иностранец хочет себе дом, кусочек земли, а дом он купить по закону не может, квартиру - не очень хочет и таунсхаус для него - идеальное решение.

Очень сильно зависит цена от локализации, стандарта самого дома. Например, в Познани или Вроцлаве цена начинается от 8 тысяч злотых ($2,5 тысячи) и до 13 тысяч злотых ($3,5 тысячи) за квадратный метр. Если говорить о таун-хаусах, то там квадратный метр стоит от 5500 злотых ($1,5 тысячи). В итоге это получается также, как купить квартиру в городе, но вы получаете большую площадь и кусочек земли.